Allegri e il ritorno in panchina, giù il sipario: le cifre parlano chiaro

Il futuro di Allegri potrebbe regalare novità importanti: l’indizio che può riaprire le porte a scenari letteralmente clamorosi

Dopo aver trovato l’accordo con la Juventus per la rescissione consensuale del suo contratto con i bianconeri, Max Allegri sta continuando a valutare con attenzione le prossime mosse per il suo futuro. Accostato in maniera piuttosto timida ad alcune panchine della Saudi Pro League, senza che si verificassero le condizioni per approfondire i discorsi, l’allenatore livornese è al momento senza squadra e alla ricerca di una nuova panchina.

Fino a questo momento, però, non si sono profilate offerte concrete sulla scrivania di Allegri che, come ribadito dal suo mentore Galeone, è alla ricerca di un progetto allettante in grado di stimolarlo. Come spesso avviene in questo genere di situazioni, i bookmakers offrono indizi piuttosto invitanti che potrebbero aiutare a comprendere quali siano le piste più calde per il futuro del tecnico livornese. Lasciatosi alle spalle il difficile triennio sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, caratterizzato da molte ombre e pochi luci, per Allegri non sembrano stagliarsi particolari novità all’orizzonte. La conferma arriva da Overbet, che offre una rassegna piuttosto dettagliata delle soluzioni più calde per il futuro del tecnico livornese.

Allegri e il ritorno in panchina: la presa di posizione dei bookmakers

Come evidenziato da Agimeg, le chances che Allegri non trovi squadra nei prossimi mesi è molto calda ed è quotata soltanto 1.05. Al secondo posto, invece, si inserisce con forza la pista Arabia, presente in listino a quota 7.50.

Più staccata invece la tentazione Nazionale italiana, vista la posizione di Spalletti, di fatto blindato da Gravina. Il binomio Allegri-CT paga infatti 10 volte la posta, mentre tra i club europei spicca soprattutto l’opzione Newcastle. A quest’altezza il discorso si intreccia con un’altra suggestione trapelata d’Oltremanica nei giorni scorsi, ovvero il futuro della panchina dell’Inghilterra che potrebbe avere proprio in Howe (attuale tecnico dei Magpies) il futuro padrone. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che, come già ribadito in precedenza, almeno per il momento Allegri sta preferendo temporeggiare, valutando il da farsi.