Sì a Rabiot, acquisto approvato: resta in Serie A

Adrien Rabiot pronto a restare in Serie A: arriva l’approvazione al suo acquisto a parametro zero

Il mercato estivo è chiuso, ma la verità è che il mercato non dorme mai. Terminata la fase delle trattative tra club, ora le società potranno puntare comunque sugli svincolati, in attesa di quella che sarà la sessione di riparazione a gennaio.

La lista dei giocatori senza contratto è molto lunga e ricca di nomi estremamente interessanti. Giocatori dal grande blasone, che ancora non sono riusciti a trovare una nuova squadra. E diversi sono i nomi che aleggiano anche in orbita Serie A e che possono fare al caso di diversi club italiani, tra cui molte big come Milan, Roma e Juventus. In casa rossonera c’è da valutare con attenzione la situazione liste, ma se dovesse partire Bennacer per cui restano in piedi delle opzioni dall’Arabia Saudita, allora i rossoneri potrebbero affondare il colpo per Rabiot.

Milan, decisione presa: sì al colpo Rabiot

E proprio riguardo i possibili colpi top a parametro zero verte il sondaggio che abbiamo proposto sul nostro account X.

Sondaggio che è stato vinto, con il minimo scarto, proprio da Adrien Rabiot. Abbiamo infatti chiesto, tra i tanti svincolati, quale sarebbe l’acquisto più urgente per le big dal mercato degli svincolati. E il centrocampista francese è stato ritenuto il nome giusto per il Milan e il colpo che prima di tutti andrebbe chiuso: a votarlo il 37,3% degli utenti. Come detto però, Rabiot potrebbe essere tesserato dai rossoneri solo nel caso di un’uscita di un giocatore non di formazione italiana, con Jovic e Bennacer che potrebbero essere i due grandi indiziati.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Tanti gli svincolati di lusso ancora senza squadra: quale colpo sarebbe più ‘urgente’ per le big di Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 31, 2024

Il 36,3% ha invece votato l’opzione Mario Hermoso per la Roma. Il difensore spagnolo è ancora senza contratto, anche se sarà difficilissimo vederlo in giallorosso. O meglio, con il giallorosso dei capitolini. Perché Hermoso è ad un passo dalla firma con il Galatasaray. Ecco quindi che la Roma potrebbe virare su un altro svincolato di lusso per la difesa. Un profilo più esperto, come quello di Mats Hummels. Il tedesco è stato scelto dal 17,6% dei partecipanti al sondaggio. Ultima opzione votata è invece quella di Memphis Depay. Anche l’olandese al momento è senza squadra. Per lui si parlava di un’ipotesi Rayo Vallecano, ma al momento la firma con gli spagnoli non è arrivata. E Depay potrebbe rappresentare la giusta suggestione per l’attacco della Juventus. Solo l’8,8% ha scelto quest’opzione.