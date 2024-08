Quanti big tra gli svincolati: nella top 11 ci sono nomi incredibili

Il mercato sta per volgere al termine, ma nella lista degli svincolati ci sono ancora delle opportunità molto interessanti: ecco la top 11

L’estate sta finendo e un altro calciomercato se ne va. Non faceva proprio così la canzone, ma è un po’ la realtà delle cose, perché anche la stagione più calda senza trattative roventi non sarebbe più la stessa. In attesa di capire come finirà agosto per molte squadre, si può già dare uno sguardo al mercato degli svincolati, che quest’anno presenta delle occasioni veramente interessanti, tanto da poterci costruire una vera e propria top 11.

In porta, non può che esserci Wojciech Szczesny: il portierone polacco scaricato dalla Juve è ancora in cerca di una sistemazione per il suo futuro. I rumors dall’Arabia Saudita non si sono mai davvero concretizzati e anche l’opzione Monza potrebbe sfumare nel nulla. Sta di fatto che il 25 agosto è ancora senza contratto, e se l’aspettavano in pochi.

Lo stesso vale per un difensore davvero molto chiacchierato in questa sessione di calciomercato. Stiamo parlando di Mario Hermoso: anche dopo il cambio di agente, il braccetto di sinistra che Inter e Napoli hanno messo nel mirino è ancora senza squadra dopo l’addio all’Atletico Madrid. Nella nostra formazione lo schieriamo come terzino sinistro, perché al centro ci sono Joel Matip e Mats Hummels: entrambi non sono più giovanissimi, ma hanno dimostrato di poter dare il loro contributo, soprattutto il tedesco. A chiudere la difesa c’è Serge Aurier, terzino destro ex PSG.

La top 11 degli svincolati: attacco stellare che strizza l’occhio alle italiane

A centrocampo non si può che citare subito Adrien Rabiot, la telenovela dell’estate e ancora senza una squadra che ha deciso di puntare sul francese. Dopo l’offerta da 7,5 milioni della Juve al francese, il calciatore rischia di restare con il cerino in mano. Sempre nel cuore del gioco ci sarebbe André Gomes, calciatore portoghese con un passato anche al Barcellona.

In attacco, ci sono le vere sorprese. Memphis Depay è ancora a piede libero dopo l’addio all’Atletico Madrid e non ha bisogno di grandi presentazioni. È stato spesso accostato a Inter e Milan, ma senza reali svolte. Lo stesso vale per l’ex Manchester United Anthony Martial, che l’Italia l’ha sfiorata davvero tante volte. Al suo fianco abbiamo deciso di schierare Yusuf Yazici, 27enne dalle grandi qualità tecniche, il cui cartellino era stato valutato 10 milioni di euro. E non si può lasciare uno spazio lì davanti per James Rodriguez, accostato anche alla Lazio nel recente passato.

TOP 11 SVINCOLATI: Szczesny; Aurier, Matip, Hummels, Hermoso; André Gomes, Rabiot; Yazici, J. Rodriguez, Martial; Depay.