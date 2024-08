Milan, da Bennacer a Rabiot: come stanno le cose | CM.IT

Per Bennacer sono decadute le opzioni Atletico e Marsiglia, ma c’è ancora qualche possibilità in Arabia. Le cifre sul tavolo per Rabiot

Prima l’Atletico Madrid, poi il Marsiglia. Ismael Bennacer ha animato le ultime ore di calciomercato, ma al momento, a meno di tre ore dal gong, le due opzioni sono sfumate. A questo punto è ifficile, per non dire impossibile che l’algerino, ufficialmente non convocato per la partita contro la Lazio a causa di una gastroenterite, possa dire addio al Milan per restare in Europa.

Da domani, però, il calciatore e il ‘Diavolo’ potranno tornare a pensare all’Arabia Saudita. Serve però l’offerta giusta per l’addio. Un’offerta che dovrebbe arrivare entro il 2 settembre, quando termina la finestra della Saudi League per il mercato dall’estero. Il giorno dopo, inoltre, il club di Red Bird dovrà consegnare la lista UEFA per la Champions.

Ecco spiegato perché il Milan non vuole andare oltre i primissimi giorni di settembre, in modo di poter prendere un sostituto, ovviamente dagli svincolati. Ovviamente quel Rabiot, che non ha ancora firmato con nessuno. E per il quale il Milan, come raccolto da Calciomercato.it, è disposto a spingersi fino a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo il gong, dunque, il mercato rossonero sarà aperto ancora per qualche ora, ma servirà comunque mettere ogni casella al suo posto e non è per nulla semplice.