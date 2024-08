Roma beffata dopo il gong: fissate le visite mediche

Altra beffa di mercato per la Roma, a mercato concluso nuovo dispiacere per i giallorossi: fissate le visite mediche

Saelemaekers e Manu Kone come ultimi colpi di mercato per la Roma, nelle ultime 24 ore di sessione in cui però per i giallorossi ci sono stati anche dei dispiaceri. Specialmente per quanto concerne la ricerca di un difensore.

Saltati gli affari Danso e Djalo, anche l’alternativa Hermoso per i giallorossi è adesso lontanissima. Come riportato dall’esperto di mercato turco Yagiz Sabuncuoglu, il Galatasaray avrebbe l’accordo con il difensore spagnolo per un triennale da circa 5 milioni e mezzo di euro a stagione. Non soltanto. Secondo ‘Rixo Sports’, l’offerta dei capitolini si sarebbe fermata a tre milioni, con il giocatore che avrebbe dunque preferito quella dei turchi, molto più sostanziosa. Il Galatasaray avrebbe già preparato il volo per far raggiungere Istanbul, nella giornata di domani, all’ex Atletico Madrid.