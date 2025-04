Inter, Inzaghi a rischio senza trofei: la scelta sulla panchina è fatta

Il futuro di Inzaghi in bilico all’Inter senza alcun trofeo: il verdetto sul tecnico nerazzurro

Il grande entusiasmo che si respirava attorno all’Inter solo fino a qualche giorno fa ha subito un duro colpo, con la sconfitta dei nerazzurri a Bologna. Un risultato, quello contro i rossoblù, che non pregiudica le chances di vincere il campionato, certo, ma che potrebbe avere una certa incidenza nel modificare l’inerzia dal punto di vista psicologico. Anche per quanto riguarda gli altri impegni in questo intensissimo finale di stagione.

Essere lì a giocarsela per tutti i traguardi è di sicuro già di per sé un grande risultato, per l’Inter, che ha compiuto fin qui una stagione di altissimo profilo. Ma come si sa, in questi casi, la linea tra vincere e non vincere può essere davvero sottile. Così, una Inter in corsa per tutto potrebbe anche, per assurdo, non riuscire a portare a casa alcun trofeo al termine della stagione.

I prossimi appuntamenti diranno molto, sulle prospettive interiste. In una settimana, Milan, Roma e Barcellona, sui diversi tre fronti, per provare a reagire dopo la frenata col Bologna. E nel frattempo, tiene banco il futuro di Simone Inzaghi, tentato dalle offerte arabe, anche se, come riportiamo da tempo sulle pagine di Calciomercato.it, c’è ottimismo per il rinnovo di contratto. Ma cosa accadrebbe all’allenatore se la compagine nerazzurra si arenasse sul più bello?

Inter, i tifosi stanno con Inzaghi: conferma in panchina anche senza vittorie

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti che cosa dovrebbe fare il club, se l’Inter concludesse la stagione senza vittorie. Nel sondaggio sul nostro canale ‘X’, però, ha vinto la conferma di Simone Inzaghi.

Non si cancellerebbe quanto di buono fatto con l’allenatore piacentino, che andrebbe blindato, secondo la grande maggioranza dei votanti del sondaggio (62,2%). Raccolgono pochi voti, perciò, le eventualità di chiamare in panchina profili come Allegri (16,8%), Simeone (11,2%) o Sarri (9,8%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚫️🔵 #Inter, brutto passo falso con il Bologna: se i nerazzurri non dovesse vincere alcun titolo, cosa dovrebbe fare #Marotta ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 21, 2025

Dunque, Inzaghi gode ancora largamente della fiducia dei supporters dell’Inter. Che però ora si augurano, comunque, una pronta ripresa, dopo una Pasqua non esattamente felice.