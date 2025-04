Juve, svolta per il Mondiale: rescissione del contratto immediata

Novità importante per la società bianconera: è pronta la risoluzione del contratto del calciatore, cosa sta succedendo

In attesa di mercoledì, quando si giocherà la sfida con il Parma che non si è disputata oggi per la morte di Papa Francesco, la Juventus è costretta a programmare già il futuro.

La delusione per questa stagione, impone dei piani chiari e ambiziosi per il prossimo anno e la società si sta muovendo in questa direzione. Bisognerà scegliere l’allenatore, sempre che Tudor non riesca a convincere il club a confermarlo, poi toccherà alla rosa che dovrà, per forza di cose, essere rinnovata rispetto a quella attuale. Il tutto senza dimenticare che a giugno ci sarà il Mondiale per club, un appuntamento nuovo ma prestigioso che a Torino non vogliono certo snobbare.

Negli Stati Uniti i bianconeri potrebbero avere anche dei volti nuovi grazie alla finestra di mercato aperta appositamente dalla Fifa, ma non solo. Si parla, infatti, di un calciatore che potrebbe risolvere il proprio contratto con il club: si tratta di Tiago Djalo, attualmente in prestito al Porto. Il difensore da ormai due mesi non scende in campo e quest’oggi non si è neanche allenato. Colpa del provvedimento punitivo deciso dall’allenatore Martin Anselmi.

Juventus, il Porto pensa di restituire Djalo

Il tecnico ha decisione di sanzionare il centrale di proprietà della Juventus e gli altri calciatori che avrebbe ritardato il rientro a casa oltre l’orario stabilito dal club dopo la festa di compleanno di Otavio.

Un comportamento contrario al regolamento che il club avrebbe sanzionato punendo Djalo e gli altri giocatori coinvolti. Per il difensore centrale, inoltre, stando a quanto riportato ‘O Jogo’, la società starebbe pensando a rescindere il contratto di prestito e rispedire immediatamente il portoghese a Torino. Tiago Djalo tornerebbe così alla Juventus che dovrà poi vedere cosa fare in futuro con il calciatore: il difensore è legato da un contratto fino al 2026 ma difficilmente vestirà ancora la maglia bianconera.