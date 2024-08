Juventus, era tutto apparecchiato: vanno in fumo 14 milioni

Niente da fare per la Juventus nelle ultime ore prima del gong del mercato estivo: sfumano 14 milioni per Giuntoli e la dirigenza bianconera

Cristiano Giuntoli sfoltisce la rosa della Juventus dopo un mercato da protagonista in entrata, anche se restano tre esuberi sul groppone del club bianconero.

Arthur, Kostic e Djalò alla fine sono rimasti a Torino senza trovare una nuova squadra dopo essere finiti praticamente fuori rosa nel gruppo di Thiago Motta. I due centrocampisti e il difensore si allenano da diverse settimane lontano dal gruppo e la Juve ha cercato di piazzarli sul mercato, con l’intento anche di alleggerire il bilancio risparmiando sugli ingaggi (circa 14 milioni di euro al lordo). Emblematica la situazione che ha visto suo malgrado protagonista Tiago Djalò, che dopo aver svolto le visite mediche con la Roma ha deciso di tornare alla Continassa infastidito dal tira e molla della società giallorossa.

Calciomercato Juventus, retroscena Arthur: perché è saltato il trasferimento al Napoli

Oltre all’ex Lille sono saltate anche le cessioni di Arthur e Kostic, anche loro fuori dai piani della Juventus e Thiago Motta.

La dirigenza bianconera ha tentato ieri last minute di trovare una sistemazione per il brasiliano e il serbo, senza pero riuscire nel suo intento. Kostic ha rifiutato diverse destinazioni, non convinto delle soluzioni che la Juve e il suo entourage gli hanno messo sul tavolo. Arthur invece, per il quale nelle ultime ore era rispuntata la Lazio, sembrava vicino all’accordo con il Napoli. Antonio Conte stima l’ex Fiorentina e lo aveva indicato per il centrocampo come vice Lobotka, prima che si sbloccasse la situazione per l’arrivo di Gilmour. Tutto sembrava apparecchiato quindi per lo sbarco alla corte del tecnico salentino di Arthur, ma alla fine un altro nulla di fatto per il trasferimento del brasiliano.

La Juventus adesso proverà a cercare acquirenti in Arabia Saudita o Turchia, campionati dove il mercato resta aperto. Altrimenti Thiago Motta valuterà un possibile reintegro di Arthur e Kostic oltre a Djalò, se non dovessero esserci novità ovviamente nei prossimi giorni.