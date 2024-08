Djalo torna alla Juve: salta la firma con la Roma

La telenovela Djalo, nell’ultimo giorno di mercato, si conclude con un finale a sorpresa: il giocatore tornerà alla Juventus

Niente di fatto nemmeno per Tiago Djalo. La Roma, dopo l’affare Danso, perde anche il difensore portoghese.

Ricerca complessa, quella nelle ultime ore di mercato, di un difensore per i giallorossi. Il club aveva richiesto un approfondimento di visite mediche su di lui. Nel pomeriggio, come documentato da Calciomercato.it, Djalo non si era sbilanciato sulla firma con la Roma. Ora, però, stanco dell’attesa tornerà a Torino. Il portoghese sarà reintegrato nel gruppo della Juventus di Thiago Motta.