Futuro Fonseca, scelta fatta. E arriva l’annuncio su Rabiot

Il Milan vive un momento particolare tra la fine della sessione estiva di calciomercato ed una stagione che in termini di risultati e gioco ancora non decolla. Le ultime dal collega Stefano Bressi

Inizio di stagione tutt’altro che indimenticabile per il Milan di Paulo Fonseca, che è chiamato a dare vita ad una nuova versione del Diavolo dopo gli anni sotto la guida tecnica di Stefano Pioli. L’impatto non è stato dei migliori ed iniziano già i primi mugugni intorno al mondo rossonero.

Un punto solo nelle prime due giornate e la bellezza di 4 gol subiti, con la prova di Parma in particolare che ha già iniziato a far vacillare la bontà del progetto affidato all’allenatore portoghese. Fonseca ha già incassato una forte dose di critiche da parte dei tifosi, che vorrebbero presto un cambio di passo.

Per parlare di Milan, di mercato e dello stesso Fonseca è intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ il giornalista Stefano Bressi: “La cosa che mi lascia perplesso è che in pochi giorni è stato sconfessato l’allenatore. Pure Ibra farebbe meglio a contenersi un attimino. Non vedo scollamento, è il modo di operare del Milan. Mandar via Fonseca significherebbe sconfessare se stessi. A prescindere dall’allenatore questo è il loro modo di fare mercato. Non credo ci sia l’ipotesi di un allontanamento di Fonseca, soprattutto per motivi economici”.

Calciomercato Milan, il piano per arrivare a Rabiot

Il futuro di Fonseca, al netto di stravolgimenti, sarà quindi legato a quello di un Milan che intanto spera in questo finale di mercato di puntellare ulteriormente la rosa con qualche altro colpo.

Mirino anche su Adrien Rabiot, che al momento è svincolato, e sul quale Bressi si è così espresso: “Il Milan continua ad avere la sua offerta sul piatto, ma bisogna capire una serie di incastri. Dovrebbe cedere Jovic per creare un posto per Rabiot. Se non si muove è bloccato sia su Konè che su Rabiot al netto di Bennacer“.

Infine sull’attacco: “Se penso a Camarda come alternativa a Morata qualcosa non va”.