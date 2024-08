Niente scambio con Sterling, svolta Sancho: Juventus a mani vuote

Jadon Sancho continua ad essere cercato dalla Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino

È Jadon Sancho l’ultimo desiderio di mercato della Juventus. L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester United, nonostante il chiarimento avuto con ten Hag dopo gli attriti dello scorso anno.

Come raccontato da Calciomercato.it, i contatti con la Juventus proseguono e non manca la fiducia nella chiusura dell’operazione anche se c’è un compromesso da trovare. I Red Devils, infatti, vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 50 milioni (5+45), mentre i bianconeri vorrebbero un diritto che si trasforma in obbligo a determinate condizioni, con cifre più basse sia per il prestito che per il riscatto.

In tutto questo c’è da considerare anche l’ipotesi di scambio tra Chelsea e Manchester United con Sancho che potrebbe approdare in blues e Sterling a fare il percorso opposto. Ma ora, stando a quanto riferisce il ‘Guardian’ starebbe emergendo anche un’altra ipotesi che slegherebbe l’approdo di Sancho al Chelsea dallo scambio con Sterling.

Calciomercato Juventus, Sancho al Chelsea senza scambio

In particolare, vista la difficoltà a concretizzare lo scambio, il Chelsea sarebbe pronto a che a trattare in maniera separata Sancho.

Non certo la soluzione ideale per i Blues che spingono per inserire Sterling nell’operazione visto il numero elevato di calciatori attualmente presenti in rosa e la necessità quindi di fare uscire qualcuno. Pista comunque da tenere in considerazione fino al gong, anche se la Juventus non è ancora tagliata fuori. Stando al tabloid inglese, Sancho avrebbe una preferenza per il Chelsea, avendo sempre avuto il desiderio di restare in Premier League, ma questo non spegne la pista bianconera. Tutto dunque ancora in ballo con le ultime 48 ore di mercato che si preannunciano bollenti e con Sancho come protagonista.