Tra la Juventus e lo scambio con Sterling, le ultime su Sancho | CM.IT

Gli ultimi aggiornamenti su Jadon Sancho: pista ancora in piedi per la Juventus, anche se il Chelsea spinge per lo scambio con Sterling

Giornate intense per la Juventus. In pochi giorni i bianconeri sono riusciti a piazzare tre colpi che garantiscono qualità importanti a Thiago Motta. Cristiano Giuntoli si è dato da fare ed ha chiuso in maniera ravvicinata per Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners. I primi due sono già stati ufficializzati, mentre l’olandese domani mattina sosterrà le visite mediche.

Il mercato in entrata potrebbero però non finire con l’arrivo del centrocampista dall’Atalanta, visto che resta in piedi ancora la pista Sancho. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus è ancora pienamente in corsa per l’attaccante inglese, anche se il direttore sportivo del Chelsea, Joe Shields (che lo portò giovanissimo al Manchester City), spinge per lo scambio con Sterling al Manchester United.

#Juventus pienamente in corsa per #Sancho, ma il Ds del #Chelsea, Joe Shields (che lo portò al City da giovanissimo), sta spingendo per lo scambio con #Sterling al #ManchesterUnited @calciomercatoit https://t.co/4PidwVd6Ex — Alessio Lento (@alessio_lento) August 27, 2024

Tornando alla Juventus, come raccontato dalla nostra redazione, i contatti con il Manchester United vanno avanti: i Red Devils vogliono 5 milioni per il prestito e 45 per l’obbligo di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero il diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, con cifre più basse sia per il prestito (2,5 milioni) che per il riscatto.