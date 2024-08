Koopmeiners alla Juventus, ora è UFFICIALE: le cifre dell’affare

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l’ufficialità dell’operazione Koopmeiners. Ecco tutti i dettagli

Una delle telenovele più lunghe di questa rovente sessione estiva di calciomercato è giunta ufficialmente ai suoi titoli di coda. Dopo essersi presentato in mattinata al J Medical, Teun Koopmeiners si è sottoposto alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la Juventus.

L’accelerazione decisiva impressa da Cristiano Giuntoli, che aveva già da tempo l’accordo con il calciatore, ha regalato a Thiago Motta il rinforzo tanto atteso. Come vi avevamo raccontato, il closing dell’affare era stato ormai indirizzato: il contatto decisivo tra Atalanta e Juventus andato in scena nella giornata di ieri ha fatto il resto. Il jolly olandese, che ha sempre messo la ‘Vecchia Signora’ in cima alla lista delle sue priorità, si è legato ufficialmente alla Juventus. Qualche istante fa è stato proprio il club bianconero a fornire i dettagli della trattativa con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

L’affare è stato concluso sulla base di 51,3 milioni di parte fissa pagabili in quattro esercizi oltre ad oneri accessori pari a 3,4 milioni. Sono inoltre presenti premi per un ammontare non superiore a 6 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Koopmeiners si è legato alla Juventus con un contratto che scadrà nel 2029. Ai canali della Juventus, l’ex calciatore dell’Atalanta non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: “Sono molto felice di essere qui, per me è un sogno. La Juve è il club più grande d’Italia, tutto quello che ho visto per me è bellissimo, anche la maglia. Ho parlato con Thiago Motta, mi ha chiesto come stessi e abbiamo parlato di come giocheremo ed attaccheremo, perché questo è importante per noi, per la Juve. Vogliamo far bene in attacco, vogliamo far gol per i tifosi”.