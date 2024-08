Entusiasmo alle stelle per Koopmeiners: tifosi della Juve in delirio | CM.IT

Teun Koopmeiners si appresta a essere un nuovo giocatore della Juventus: visite e firma per il centrocampista olandese

La lunga telenovela è finita: Teun Koopmeiners è arrivato poco dopo le 12 alla Continassa, accolto dall’entusiasmo dei tifosi della Juventus.

Circa mille sostenitori – compresi i gruppi organizzati della curva bianconera – ad attendere da diverse ore questa mattina l’arrivo del nuovo acquisto della ‘Vecchia Signora’, da diversi mesi priorità di mercato per lo scacchiere di Thiago Motta. Koopmeiners sta svolgendo le rituali visite mediche, prima della firma sul contratto fino al 2029 con la Juve a 4,5 milioni netti d’ingaggio a stagione. Alla fine Giuntoli e la dirigenza bianconera hanno vinto il lungo braccio di ferro con l’Atalanta, versando 52 milioni di euro di base fissa e 6 di eventuali bonus (3 facili e gli altri 3 più complicati) nelle casse della famiglia Percassi.

Decisiva anche la volontà ferrea del nazionale olandese, ormai fermo da diverse settimane e separato in casa a Bergamo, che già a inizio estate aveva trovato l’intesa con il club bianconero.

Adesso Thiago Motta valuterà nei prossimi giorni le condizioni di Koopmeiners, in vista di un’eventuale convocazione (difficile) già nel posticipo di campionato in programma domenica all’Allianz Stadium contro la Roma. Intanto il classe ‘98 si gode l’accoglienza da brividi al J-Medical, scegliendo l’8 come nuovo numero di maglia alla Juve.