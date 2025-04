Nuovo Ds, Coppa Italia e Conceicao confermato: Moncada dice tutto

Le parole del dt del Milan a pochi minuti dal match contro il Venezia: parole al miele per il tecnico portoghese

Il Milan scende in campo a Venezia per dare continuità alla grande vittoria nel derby che è valsa l’approdo in finale di Coppa Italia, il 14 maggio all’Olimpico di Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Il campionato per i rossoneri ha poco da dire, se non appunto può dare l’occasione di consolidare e testare in vista della partita più importante della stagione. La coppa rappresenta infatti l’unico modo per il Milan di andare in Europa il prossimo anno, con la classifica di Serie A che non lascia spazio neanche a qualche sogno.

Lo sa benissimo anche Geoffrey Moncada, dt del Diavolo che ne ha parlato nel prepartita del match del ‘Penzo’ ai microfoni di ‘Dazn’: “Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti. Vincere trofei è importante per noi, per un club come il Milan: vogliamo vincere la Coppa Italia, unica chance per arrivare in Europa”. Messaggio chiarissimo. Sono anche i giorni delle riflessioni per il nuovo allenatore, con Sergio Conceicao che pare destinato a lasciare anche vincendo il secondo trofeo stagionale. Anche se lo scout rossonero ufficialmente lascia più di una porta aperta al portoghese: “Siamo molto contenti di lui. Il mister ha lavorato tanto in tre mesi: ha portato una metodologia e un’intensità importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme”.

Milan, Moncada: “Lavoriamo al nuovo ds, ma siamo top anche così”. Poi sul rinnovo di Jovic

Non solo allenatore. Il Milan lavora infatti anche per il nuovo direttore sportivo, con il casting che prosegue da Paratici per passare poi a Igli Tare e Tony D’Amico. “Parliamo sempre di gol, ma ci sono anche le prestazioni che sono interessanti. Tante partite abbiamo sbagliato e potevamo fare di più – continua Moncada -. Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è la gente che lavora. Pensiamo ad un ds per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante”.

Infine su Luka Jovic, che in queste ultime settimane è diventato un vero e proprio fattore per i rossoneri: “Rinnovo? Bravo a lui e al mister, hanno lavorato per arrivare a questo livello. Sul contratto abbiamo tutto sotto controllo: non è un rinnovo ma un’opzione. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite”.