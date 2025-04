DIRETTA Serie A, Como-Genoa e Venezia-Milan | Formazioni Ufficiali LIVE

Rinviata per i funerali del Papa, la trentaquattresima giornata si apre oggi alle 12.30

Il trentaquattresimo turno di Serie A apre oggi con due giorni di ritardo dopo i rinvii decisi per i funerali di Papa Francesco e per il decesso del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita. La giornata si apre alle 12.30, eccezionalmente con due partite in contemporanea: Como-Genoa e Venezia-Milan.

Reduce dall’inebriante vittoria per 3-0 contro l’Inter e dalla conquista della finale di Coppa Italia, la squadra allenata da Sergio Conceiçao ha davvero poco da chiedere a questo scorcio finale di campionato e fa visita ad un club che, invece, ha bisogno di punti di vitale importanza nella corsa salvezza. Eusebio Di Francesco ritrova Fila in attacco, dopo la squalifica scontata nel pareggio di Empoli.

A poco più di 300 km di distanza dalla città lagunare, si affronteranno due squadre che hanno praticamente raggiunto il proprio obiettivo, avendo ben 14 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Appaiati a quota 39 punti in classifica, Cesc Fabregas e Patrick Vieira duelleranno principalmente per rimanere ancora in corsa per un prestigioso piazzamento nella parte sinistra della classifica, decisamente imprevedibile a inizio campionato. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Como-Genoa e Venezia-Milan

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Gondaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikone, Cutrone. All. Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa; Masini, Thorsby, Ahanor; Ekhator. All. Vieira.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

DIFFIDATI: Da Cunha, Engelhardt, Goldaniga, Kempf, Moreno, Perrone, Sergi Roberto, Strefezza (C); Pinamonti, Thorsby (G)

PROSSIME PARTITE: Parma-Como 3 maggio alle 15 e Genoa-Milan 5 maggio alle 20.45

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Conde, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Fila, Yeboah. All. Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

DIFFIDATI: Idzes, Nicolussi Caviglia, Perez (V); Bondo, Hernandez, Leao (M)

PROSSIME PARTITE: Torino-Venezia 2 maggio alle 20.45 e Genoa-Milan 5 maggio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli 71; Atalanta 64; Bologna 60; Juventus e Lazio 59; Roma 57; Fiorentina 56; Milan 51; Torino 43; Udinese 40; Genoa e Como 39; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli e Venezia 25; Monza 15.