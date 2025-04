Jovic out per Venezia-Milan: gioca Abraham, ecco cosa è successo

L’attaccante serbo va in panchina. Problemi durante il riscaldamento e niente sfida agli uomini di Eusebio Di Francesco

Squadra che vince non cambia. Doveva essere così e fino a cinque minuti dall’inizio della gara, contro il Venezia, lo è stato, poi Sergio Conceicao, prima di scendere in campo, ha dovuto optare per una sostituzione.

A restare fuori dall’undici titolare annunciato, è stato Luka Jovic. L’attaccante – come comunicato dal Milan – ha accusato un fastidio lombare, che ha portato il tecnico portoghese ad escluderlo dalla formazione ufficiale. A giocare sarà così Tammy Abraham

Ecco le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Fila, Yeboah. A disp.: Grandi, Joronen, Stanković; Carboni, Marcandalli, Šverko, Zampano; Bjarkason, Doumbia, Duncan, Kike Pérez; Gytkjær, Ladisa, Marić, Oristanio. All.: Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Abraham, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Walker; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Jovic, Chukwueze, Gimenez, João Félix, Sottil. All.: Conceição.

Sergio Conceicao, anche senza Luka Jovic, ha deciso di dare continuità al Milan ammirato nelle ultime partite. Così 10/11 sono gli stessi del match contro l’Inter. Tra i pali ecco dunque Mike Maignan. Davanti al francese confermato Matteo Gabbia, dopo i piccoli problemi accusati nel derby; con l’italiano ecco Tomori e Pavlovic. Nessun cambio anche a centrocampo con Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana in mediana, con Theo Hernandez e Alex Jimenez sugli esterni. In avanti – come detto – al posto di Luka Jovic spazio a Tammy Abraham e non a Santi Gimenez, che resta ultima scelta. Il tridente è completato da Rafa Leao e Christian Pulisic.

Milan, Jovic verso la permanenza: il punto della situazione

Luka Jovic si ferma sul più bello, ma l’infortunio non dovrebbe essere nulla di che. Di certo la sua presenza per la sfida di Coppa Italia, del prossimo 14 maggio non è in discussione.

Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma l’assenza di oggi appare per via precauzionale. L’ex Fiorentina presto potrà tornare a dare il proprio contributo alla squadra, così da tenersi stretto il Milan. Oggi è stato lo stesso Geoffrey Moncada a far capire che l’idea del Diavolo è quella di andare avanti con Jovic, esercitando un’opzione per un rinnovo di un ulteriore anno.