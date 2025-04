Le condizioni del bomber, notte difficile: “Non sono stato benissimo”

L’ex attaccante racconta le sue difficoltà e prova a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute

Una notte difficile, con i dolori che si sono fatti sentire. Christian Vieri aggiorna i propri fan sulle condizioni di salute, dopo quanto accaduto nel corso della vacanza alle Maldive.

L’ex attaccante di Inter, Juventus e Lazio ha dovuto interrompere le vacanze con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie a causa di un problema ad un polmone. Partito già dall’Italia con qualche acciacco, l’ex calciatore sperava di poter stare meglio grazie ad un antidolorifico e al sole e al mare delle Maldive. Così non è stato e con i sintomi che peggioravano si è resa necessaria una visita in ospedale dove, come raccontato dallo stesso Vieri, gli hanno trovato un fischio al polmone.

Necessario iniziare la cura antibiotica e vacanze finite con il rientro in Italia dove l’ex bomber si è fatto visitare nuovamente. Lo ha spiegato in una storia pubblicata ieri, raccontando che fortunatamente non è una polmonite: “Ho visto ieri il medico – le parole di Vieri nella storie pubblicata venerdì -, per fortuna non è polmonite, ho delle medicine, mi devo curare, devo stare a riposo 10-15 giorni però tutto apposto”.

Vieri, nuovo aggiornamento: notte difficile

Questa mattina Vieri ha dato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute. In un’altra storia ha raccontato come ha trascorso la notte ed evidenziato di aver avuto qualche problema.

“Buongiorno a tutti, oggi è il quarto giorno di antibiotici e varie medicine – afferma l’ex attaccante nella storia pubblicata su Instagram – . Stanotte sono stato un po’ così e così, non sono stato benissimo, troppi dolori. Speriamo di migliorare oggi”. Vieri continuerà la cura, dunque, e nei prossimi giorni dovrà osservare il riposo prescritto dal medico per mettersi alle spalle questo momento complicato.

Per lui e la moglie Costanza Caracciolo un grande spavento, ma fortunatamente nulla di serio. Ci sarà tempo e modo per una nuova vacanza.