Conte-Juve, ecco l’annuncio UFFICIALE: “Icona bianconera”

Per la società bianconera il tecnico salentino è uno dei candidati alla panchina: arriva anche la frase che vale come un annuncio

Il futuro? Incerto, come il presente. La Juventus non sa come ripartirà, da cosa ripartirà e soprattutto da chi ripartirà. Non lo sa perché dipenderà anche da come finirà questa stagione: Champions o non Champions non è soltanto questione di prestigio, ma anche di soldi, tanti, che arriverebbero o non arriverebbero nelle casse bianconere.

Ed allora si inizia a pensare al futuro, ma senza poter già sapere quale strategia adottare. Strategie che significano anche allenatore: chi sarà alla guida della squadra il prossimo anno? Le quotazioni di Tudor si sono riabbassate dopo la sconfitta contro il Parma, ma il croato può ancora sperare nella conferma con un finale di stagione e un Mondiale per club di un certo livello.

Se non dovesse esserci la conferma di Tudor, il nome ‘caldo’ è quello di Antonio Conte, il preferito dalla maggioranza dei bianconeri. Anche in questo caso però non ci sono certezze, tutt’altro.

Juve-Conte, la frase di Ardoino: “Top mondiale”

In piena corsa per lo scudetto e legato al Napoli per altre due stagioni, il futuro di Conte si deciderà soltanto al termine del campionato e dopo un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis.

Le parole pronunciate prima e dopo Monza lasciano pensare ad una rottura ed è quel che sperano a Torino per far tornare in bianconero il tecnico salentino. Un ritorno che farebbe piacere anche a Paolo Ardoino, Ceo di Tether, azienda del ramo delle critpo valute che è salita al 10,12% di quote ed è al momento il secondo azionista della Juventus.

In alcune dichiarazioni rilasciate alla ‘Gazzetta Sportiva’, Ardoino ha parlato anche dell’ipotesi Conte: “È un’icona bianconera, oltre che un top mondiale – le sue parole – . Oggi però allena il Napoli. In questo momento è necessario fare quadrato intorno a Tudor“. C’è la Champions da conquistare e non è affatto un aspetto secondario: si decide il futuro della Juventus.