Kalulu si presenta: “Thiago Motta decisivo”. La risposta sul Milan e il futuro

Presentazione ufficiale per Pierre Kalulu, nuovo acquisto della Juventus: le parole dalla sala stampa dell’Allianz Stadium

Nel Koopmeiners Day, la Juventus presenta ufficialmente Pierre Kalulu, nuovo acquisto per la difesa di Thiago Motta che ha già fatto il suo esordio nella trasferta di Verona.

Le parole dell’ex difensore del Milan, sbarcato a Torino in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva da circa 20 milioni di euro: “Tutti mi hanno accolto bene, mi sento pronto per iniziare questa nuova avventura. Ho già esordito l’altra sera a Verona e le prime impressioni sono subito positive – ha esordio Kalulu nella conferenza stampa di presentazione – Farò del mio meglio per essere utile alla squadra con le mie caratteristiche e la mia esperienza. Sono molto motivato e pieno di energia“.

Decisivo per il suo arrivo a Torino il pressing di Thiago Motta: “Ho visto il lavoro che ha fatto il mister in precedenza, le sue squadre giocano sempre molto bene. Ci ha chiesto di essere aggressivi in campo. La sua telefonata è stata fondamentale prima di arrivare qui: voleva fortemente che venissi alla Juventus“.

Kalulu e l’arrivo alla Juventus: “Opportunità da cogliere al volo”

Sulle ambizioni da scudetto della Juve: “Abbiamo iniziato bene in campionato, però dobbiamo guardare di gara in gara. Siamo all’inizio e possiamo fare ancora meglio e dare soddisfazione ai tifosi. La Juve è una squadra forte e vuole avere tanti grandi giocatori per cercare di primeggiare in ogni competizione”.

Infine sull’addio al Milan e un futuro sempre in bianconero anche al termine della stagione: “Non sai mai cosa può succedere sia nella tua professione che nella vita in generale. Per me la Juventus era un’ottima opportunità da cogliere al volo e adesso voglio sfruttare al meglio“.