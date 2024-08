Juventus, si decide il futuro di Chiesa: incontro in corso

Per Federico Chiesa è in corso un incontro tra la dirigenza della Juventus e l’agente del calciatore: si decide il futuro

Vertice in corso per il futuro di Federico Chiesa. Come raccontato ieri da Calciomercato.it, il Liverpool è entrato in scena per il futuro dell’attaccante in uscita dalla Juventus.

Mentre il Barcellona non è ancora riuscito a fare spazio per poter tesserare il calciatore italiano, i ‘Reds’ hanno già avviato i contatti con la dirigenza bianconera e l’entourage di Chiesa che ha dato la disponibilità al trasferimento in Premier League. Proprio su questo verte il summit in corso tra Cristiano Giuntoli, i suoi collaboratori Stefanelli e Pompilio, e l’agente dell’attaccante, Fali Ramadani.

La Juventus vuole chiudere la questione in questi ultimi giorni di mercato ed è disposta ad andare incontro alle pretendenti dicendo sì anche ad un’offerta inferiore alla valutazione di 15 milioni di euro. Chiesa attualmente ha un peso sul bilancio bianconero di 14 milioni di euro. A favore della pista britannica, c’è anche il fatto che Chiesa non avrebbe problemi di adattamento, conoscendo già perfettamente l’inglese.

Svolta possibile quindi con il vertice di questa sera che potrebbe portare novità sul futuro di Federico Chiesa con il Liverpool pronto all’affondo.