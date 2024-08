Conceicao Day alla Juventus: visite mediche e firma per il nuovo colpo | VIDEO CM.IT

La Juventus scatenata sul mercato: il club bianconero pronto a ufficializzare anche Francisco Conceicao dopo l’ingaggio di Nico Gonzalez

Inizia l’avventura di Francisco Conceicao con la Juventus. Bianconeri scatenati sul mercato e dopo l’ufficialità di Nico Gonzalez hanno accolto anche l’attaccante portoghese alla Continassa.

Il classe 2002 è sbarcato in tarda notte a Caselle in compagnia del super agente Jorge Mendes e questa mattina è arrivato al J-Medical per sottoporsi alle rituali visite mediche con la ‘Vecchia Signora’. Primo bagno di folla con i tifosi per Conceicao, che si è fermato per foto e autografi. Nelle prossime ore è invece attesa la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte della Juve. Giuntoli e la dirigenza bianconera corteggiavano da tempo il figlio d’arte e sabato hanno trovato l’accordo con il Porto per il trasferimento in prestito oneroso alla corte di Thiago Motta.

🎥 🇵🇹 La #Juventus non si ferma: visite mediche in corso per Francisco #Conceicao, sbarcato nelle scorse ore a Torino in compagnia del super agente Jorge Mendes. Il nazionale portoghese arriva in prestito oneroso dal #Porto 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/MPfCD9g9BX — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 26, 2024

Ai ‘Dragoes’ vanno 7 milioni di euro più bonus, con la Juventus che il prossimo anno discuterà con il Porto di un’eventuale acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Conceicao che ha una clausola rescissoria da 30 milioni. Intanto il 22enne nazionale portoghese guarderà stasera i nuovi compagni di squadra in Tv nel match contro il Verona, prima di mettersi a disposizione di Motta già a partire da domani in vista dell’impegno di campionato dell’Allianz Stadium in programma domenica con la Roma.