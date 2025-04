Inter, bufera sul nuovo calendario di Serie A: “Ma è follia!”

Ufficiali date e orari delle prossime partite di campionato e per i nerazzurri sarà un tour de force totale, ma c’è chi storce il naso con la Lega

Archiviata la tre giorni europea che ha decretato quali squadre italiane giocheranno la semifinale, è tempo di stabilire anche date e orari del resto della stagione calcistica in Serie A. Almeno per le due giornate che appunto si intrecciano col penultimo atto in cui saranno impegnate Inter e Fiorentina. Out invece la Lazio con la serata assurda dell’Olimpico e la sconfitta ai rigori col Bodo.

Tra domani e lunedì, giorno di Pasquetta, si giocherà il 33esimo turno di Serie A che mette sul piatto gare importantissime per tutti gli obiettivi ancora in ballo, dallo scudetto alle coppe europee e la salvezza. Una giornata potenzialmente favorevole al Napoli di Conte, impegnato sul campo del Monza ultimo mentre l’Inter farà visita al tostissimo Bologna. In vetta è una lotta punto a punto, con i nerazzurri che nel frattempo devono alimentare anche altri due sogni chiamati Champions League e Coppa Italia. Mercoledì infatti è in programma il ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Milan, attesissimo. Poi un altro big match, quello contro la Roma. La Lega Serie A ha reso noto appunto il calendario della 34esima e la 35esima giornata, non senza qualche polemica.

Inter-Roma a meno di 72 ore dal derby: rabbia social dei nerazzurri

Sì, perché Inter-Roma, big match della 34esima giornata, si giocherà sabato 26 aprile alle ore 18 a San Siro mentre il Napoli scenderà in campo domenica 27 alle 20.45 in casa col Torino. Poi toccherà al weekend post primo maggio, con i nerazzurri che saranno reduci dall’andata della semifinale di Champions a Barcellona, in programma mercoledì 30 aprile. Stavolta giocherà prima la squadra di Conte, sabato 3 maggio alle 18 a Lecce e poi alle 20.45 – quindi pochi minuti più tardi – andrà in campo l’Inter a San Siro col Verona.

Poi l’Inter dovrà preparare il match di martedì 6 maggio, sempre in casa, col Barcellona per il sogno finale. Un calendario strettissimo per la squadra di Simone Inzaghi, che a qualcuno non è piaciuto. Ad esempio data e orario di Inter-Roma hanno provocato più di qualche malumore per la poca distanza tra una partita e l’altra: “Inter-Roma di sabato alle 18: follia. Ancora una volta meno di 72 ore tra una gara e l’altra”, scrive furioso il giornalista Riccardo Fusato che aggiunge ironicamente l’hashtag Marotta League. I nerazzurri giocheranno mercoledì 23 col Milan alle 21, finendo così (almeno) alle 23 quindi a 67 ore di distanza dal match contro l’ex Ranieri. O 69, considerando gli orari di inizio. Si contesta sostanzialmente ‘l’anticipo’ alle 18, con la volontà – evidentemente – da parte della Lega di dare invece più riposo in vista della trasferta di Barcellona in programma circa 96 ore più tardi.

Perchè Inter-Roma di sabato? Barcellona-Inter è mercoledì. Si poteva giocare domenica. — Luca (@LucaParisi20) April 18, 2025

Ma perché sabato 26 se giochiamo mercoledì 30 🙄 — Gianluca Colaci (@colacig) April 18, 2025