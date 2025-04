Irrompe anche l’Inter: 65 milioni per soffiarlo a Juve e Napoli

Il club del presidente Marotta a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione: si infiamma la sfida con le altre big italiane

Potrebbe rivedersi una vecchia conoscenza la prossima estate in Serie A. L’esperienza Oltremanica finora è stata sotto le attese, con il bomber che valuta un possibile ritorno nel campionato italiano.

Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione. Il centravanti danese non viene ritenuto un elemento centrale nello scacchiere del Amorim e i ‘Red Devils’ avrebbero deciso di metterlo sul mercato al miglior offerente per fare cassa. Per il danese si aprirebbero così le porte del ritorno in Serie A, anche se lo United non sembra intenzionato a fare sconti con l’obiettivo di rientrare dalla spesa di due anni fa, quando gli inglesi sborsarono 85 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta.

C’è anche l’Inter su Hojlund: sfida a Juventus e Napoli

Il classe 2003, malgrado la parentesi negativa in Premier League con la maglia del Manchester United, continua ad avere diversi estimatori nel Bel Paese.

Juventus e Napoli hanno manifestato il loro interesse per Hojlund, specialmente il club bianconero alla ricerca di un nuovo centravanti con l’addio molto probabile di Vlahovic. Il Dt Giuntoli ha mosso i primi passi per l’ex Atalanta, nella lista della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare l’attacco in vista del prossimo mercato estivo. Oltre alla Juve e al Napoli occhio però anche alla corte dell’Inter per il 21enne attaccante, con il sodalizio campione d’Italia pronto a inserirsi nella corsa e a battagliare con le altre big italiane stando a quanto riporta in Inghilterra ‘Caughtoffside’.

I nerazzurri sarebbero alla finestra sulla situazione di Hojlund, attualmente in scadenza nel 2028 e che ha inoltre un’opzione per un altro anno nel contratto con il Manchester United. I ‘Red Devils’ valutano 65 milioni di euro il danese, che aprirebbe al ritorno in Italia per rilanciarsi dopo la deludente avventura in Premier.