Ranieri ‘double face’: la frase che tranquillizza i tifosi su Svilar. E poi ‘cancella’ la Champions

Il tecnico giallorosso nella conferenza stampa prima del match col Verona ha parlato del rinnovo del portierone classe ’99, poi ha messo una pietra sul quarto posto

Claudio Ranieri torna a parlare in conferenza stampa dopo il derby, alla vigilia della sfida all’Olimpico contro un Verona che gode ormai di una classifica decisamente tranquilla, con ben 8 punti di vantaggio su Venezia ed Empoli che ad oggi sarebbero retrocesse col Monza. Lo fa poi all’indomani dell’allenamento aperto ai tifosi andato in scena al Tre Fontane, ma soprattutto in un momento di entusiasmo un po’ smorzato dopo due pari consecutivi negli scontri diretti. E con la necessità della piazza di avere qualche risposta in più, sul mistero del nuovo allenatore ma anche rassicurazioni su altri calciatori. In primis Mile Svilar, che ieri è stato forse il più acclamato dai tifosi dopo una stagione pazzesca e l’ennesima prestazione salva risultato nel derby.

In tanti lo hanno scongiurato di restare a Trigoria, firmare presto il rinnovo che resta comunque un tema. Tutte le parti in causa, giocatore compreso, hanno espresso la volontà e il desiderio di continuare insieme ma le grandissime parate e l’interesse forte delle big estere non possono che far temere il peggio ai tifosi. Anche perché sulle cifre, allo stato attuale, c’è ancora distanza. In questo senso lo stesso Ranieri ha provato a tranquillizzare tutti: “Se c’è preoccupazione? No, il ragazzo vuole stare qui. Sono convinto che si chiuderà con una soddisfazione reciproca”. Sir Claudio prova a fare il pompiere, in attesa di novità positive concrete.

Ranieri mette la pietra tombale sulla Champions: “Non è possibile, dobbiamo essere onesti”

La conferenza stampa del tecnico della Roma è continuata poi non senza qualche pensiero forte, a partire dalle difficoltà mostrate nelle ultime gare: “La squadra sta bene fisicamente, ma lo stato di forma non è ottimale. La squadra prima giocava a due tocchi, non lo stiamo facendo, merito anche di Juve e Lazio. Cambiare? Si, ma bisogna avere il bilancino del farmacista”. Ma soprattutto conferma che l’obiettivo Champions in questo momento lo vede lontanissimo: “Lei scommetterebbe un euro sulla Champions League della Roma? Lo vuole perdere! Siamo seri… Se noi raggiungiamo la Champions è perché le altre sbragano e noi facciamo un capolavoro. Non è possibile, dobbiamo essere onesti con i nostri tifosi. Ho sempre detto, facciamo il massimo. Abbiamo fatto una ripresa incredibile, teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando con tutta la loro passione e voglia. Chiedo ai tifosi l’aiuto in questo rush finale, sarà importante che loro capiscano il nostro momento”.

E poi ancora: “Noi cerchiamo di risolvere le questioni, pensiamo a quest’anno. Abbiamo giocatori giovani, che possono e devono crescere. Il gap con le 4/5 squadre che stanno lassù è notevole, lo vedono tutti. Dovbyk? C’è sempre un 50 e 50 nelle colpe. Lui dovrebbe farsi vedere di più e la squadra lo può servire meglio. Va bene il gol, ma deve dare altro, deve pressare, rientrare. Ancora non sono soddisfatto, deve dare di più”. Poi un siparietto: “I tifosi meritano massimo quello che la proprietà vuole raggiungere: una squadra sempre tra le prime 4 e che lotti per vincere uno o più campionati. Ci vuole pazienza, grande lavoro, un mercato più libero e vedere che tipo di pesce abbiamo preso, se un pesce sughero o…” Allora qualcuno suggerisce: “O un salmone? (con riferimento al Bodo/Glimt che ha eliminato la Lazio, ndr)”. Ranieri disinnesca subito: “Non fate i furbi eh”.