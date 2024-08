Chiesa vuole il Barcellona: ecco cosa manca per l’addio alla Juve

Chiesa vuole e aspetta il Barcellona: ecco cosa manca per l’addio alla Juve da parte dell’attaccante della Nazionale. Gli ultimi aggiornamenti

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il Barcellona rimane la prima opzione per il futuro di Federico Chiesa. I contatti tra l’entourage del calciatore e la società blaugrana sono continui, con l’agente Fali Ramadani impegnato in prima persona per portare a termine la trattativa in questi ultimi giorni di mercato.

L’ex Fiorentina vuole scongiurare il rischio di rimanere fermo nel suo ultimo anno di contratto con la Juve. Il noto procuratore è al lavoro ormai da diverse settimane per trovare una nuova sistemazione all’esterno della Nazionale.

Come dicevamo, il Barça resta al momento la pista più calda. Il club spagnolo non ha ancora tesserato Dani Olmo e per ingaggiare anche Chiesa servono ancora delle cessioni. Non è ancora detta l’ultima parola e si va verso una soluzione, in un senso o nell’altro, solo negli ultimissimi giorni di mercato. L’attaccante, dal canto suo, vuole il Barcellona: ha dato la sua preferenza ai blaugrana e attende sviluppi. Ora dipende tutto dal Barça, aspetta anche la Juve.