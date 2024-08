PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-BOLOGNA 3-0: Kvara show al Maradona

Voti, pagelle e tabellino di Napoli-Bologna, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A: 3-0 senza storia per gli azzurri

Il Napoli trova gol e compattezza nella sfida casalinga contro il Bologna. Risale la fiducia dopo questa vittoria.

Sblocca Di Lorenzo in un momento critico, quando sembrava che la palla non dovesse entrare neanche questa sera. Kvaratskhelia semina il panico, Posch lascia il Maradona con mal di testa. E nel secondo tempo entra nel tabellino marcatori con un gol (deviato da Beukema). Nel finale, Conte getta nella mischia anche Neres che si presenta con un assist per Simeone.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 7

Rrahmani 6

Buongiorno 7

Mazzocchi 6 (77′ Spinazzola sv)

Lobotka 6.5

Anguissa 6

Olivera 6.5

Politano 6.5 (88′ David Neres 6.5)

Kvaratskhelia 7.5

Raspadori 5.5 (83′ Simeone 6.5)

Antonio Conte 7 – Verona-Napoli è già il passato. Gli azzurri ripartono da Bologna e da quello che saranno. Il mister aspetta la punta, perché con Raspadori centravanti si fa fatica.

TOP Napoli: Kvaratskhelia 7.5 – Assist per il capitano e gol per una serata perfetta. Fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra, poi si accentra, gioca tra le linee. Fantasia al potere. Pochi giorni fa è diventato papà, esultanza tutta per il suo bebé.

FLOP Napoli: Raspadori 5.5 – Non è il suo momento. Inizia benissimo il match, ritagliandosi lo spazio per un tiro dal limite. Ci riprova più tardi, ma calcia male, poi entra in un loop e non gli riesce neanche una giocata. Mugugna lo stadio quando sfrutta male un contropiede.

BOLOGNA

Skorupski 5.5

Posch 5

Beukema 5

Erlic sv (Lucumì 5)

Lykogiannis 5.5 (Miranda 5.5)

Freuler 6

Moro 5.5

Aebischer 6 (80′ Fabbian sv)

Orsolini 5.5 (Odgaard 5.5)

Castro 5

Ndoye 5 (Karlsson 5.5)

Vincenzo Italiano 5 – Serata particolarmente storta. Possesso palla sterile e prevedibile. Sotto porta difficoltà a trovare la rete, mentre in fase difensiva funziona tutto poco e male.

TOP Bologna: Freuler 6 – Prova a dare ordine al centrocampo, ci riesce particolarmente bene nella prima frazione.

FLOP Bologna: Ndoye 5 – Trova Di Lorenzo in gran serata e attentissimo sulla destra. Non sfonda mai e non si rende mai pericoloso. Anonimo, ma non è l’unico.

Il tabellino di Napoli-Bologna

Napoli-Bologna 3-0: 47′ Di Lorenzo, 75′ Kvaratskhelia, 90’+4 Simeone

Formazione Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (77’Spinazzola), Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano (87′ David Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (84′ Simeone)

Formazione Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Erlic (18′ Lucumi), Beukema, Lykogiannis (63′ Miranda); Moro, Freuler, Aebischer (80′ Fabbian); Orsolini (63′ Odgaard), Castro, Ndoye (63′ Karlsson)

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

VAR: Daniele Chiffi

Ammoniti: Mazzocchi (N) Posch (B) Rrahmani (N)

Espulsi –

Note: – minuti di recupero 4′ e 6′; spettatori 40 mila