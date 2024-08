Lukaku non si sblocca, per Conte c’è subito Neres | CM.IT

L’operazione Romelu Lukaku non si sblocca, ma per Antonio Conte arriva David Neres: i dettagli dell’affare e quando sbarcherà in Italia

Una soap opera infinita. Come Un posto al Sole, più o meno. Il Napoli non riesce ancora a definire l’accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku, nonostante un nuovo tentativo di Giovanni Manna, arrivato fino a Londra per risolvere alcune delicate questioni in entrata e in uscita.

In queste ore, il club azzurro ha cercato di inserire nel tavolo delle discussioni il cartellino di Osimhen nel maxi affare con i Blues, ma le parti non hanno trovato intesa sul valore del nigeriano. Il Napoli non intende svenderlo, mentre il Chelsea vorrebbe uno sconto. Così, la negoziazione per la cessione di Big Rom prosegue, ma su un binario indipendente. Lukaku vuole Conte e viceversa. Manna sta provando ad accontentare le richieste degli inglesi, spingendosi ad un rilancio di 25 milioni più 5 di bonus, per un totale di 30 milioni di euro.

Cosa frena l’affare? Al momento, il Chelsea non ha risposto né negativamente all’offerta del Napoli, tantomeno positivamente. Per non perdere ulteriore tempo, il club azzurro ha pensato di completare prima un altro affare, che era ormai solo da formalizzare: da lunedì 19, alla corte di Antonio Conte, arriverà David Neres.

David Neres al Napoli: i dettagli dell’affare

Come già noto, il Napoli non ha problemi a chiudere l’affare Lukaku senza esser sicuro di cedere in questi giorni Victor Osimhen. C’è evidente ottimismo nella società partenopea per l’addio al nigeriano, che entro il 31 agosto troverà un altro club e darà l’addio alla maglia azzurra con la quale ha vinto uno Scudetto.

Nel frattempo, il club azzurro rinforza il suo pacchetto offensivo, andando a chiudere e limare tutti i dettagli dell’operazione David Neres, che dura da diverse settimane. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Benfica chiedeva 30 milioni di euro, ma la dirigenza partenopea è riuscita a strappare un accordo per una cifra tra i 26 e i 28 milioni di euro, includendo un mix di bonus facili da raggiungere e altri più complessi.

Il giocatore brasiliano è atteso nelle prossime ore in Italia. Lunedì 19 agosto dovrebbe svolgere le visite mediche e potrà finalmente unirsi al gruppo azzurro. Una volta completato questo trasferimento, Giovanni Manna dovrà risolvere il rebus Lukaku, che ormai è diventata una priorità assoluta per Antonio Conte. Per la prima giornata di campionato, senza troppe sorprese, dovrebbe giocare Raspadori dal primo minuto come terminale offensivo. Lo stesso, però, ha avuto molte difficoltà in quel ruolo contro il Modena in Coppa Italia.