Svolta Osimhen, soldi e due innesti per convincere Conte

Napoli, svolta nel futuro di Osimhen: due innesti e un conguaglio per convincere Conte e gli azzurri

Doveva essere uno dei partenti sicuri del Napoli, ma ora, a metà agosto, Victor Osimhen fa ancora parte della rosa partenopea. Un addio che avrebbe permesso di finanziare alcuni colpi e di ricavare un tesoretto importantissimo.

Adesso però manca sempre meno alla fine del mercato e quindi c’è sempre meno tempo per provare a cedere Osimhen. La svolta però potrebbe arrivare nelle prossime ore. Perché il Chelsea ha visto sfumare l’acquisto di Samu Omorodion dall’Atletico Madrid e ora potrebbe virare con forza sul centravanti nigeriano. E sfruttare anche alcuni dei suoi esuberi per abbassare il prezzo fatto dal Napoli, accontentando comunque Antonio Conte.

Napoli, il Chelsea offre Lukaku e Casadei per Osimhen

Il ‘Sun’ sottolinea infatti che ci sia stata un’accelerata importante per l’affare. Dall’Inghilterra sottolineano come la trattativa per Osimhen sarebbe addirittura sul punto di chiudersi.

La proposta del Chelsea sarebbe di 45 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti i cartellini a titolo definitivo di Romelu Lukaku e Cesare Casadei. Vi abbiamo raccontato come Romelu Lukaku sia il grande obiettivo della dirigenza azzurra, intenzionata a regalare il belga a Conte con cui ha un feeling speciale, indipendentemente da un addio di Osimhen. Ora però la trattativa potrebbe svoltare, con il contemporaneo addio del nigeriano e l’arrivo dell’ex centravanti di Inter e Roma. Maresca, dopo la fumata nera per l’arrivo di Omorodion, avrebbe già detto sì all’acquisto di Osimhen e il Chelsea, che deve fare i conti con un’intera rosa di esuberi, è pronto a convincere il Napoli con l’inserimento del tanto agognato Lukaku e di un centrocampista di prospetto come Casadei.