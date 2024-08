Da Lukaku a Sterling fino a Broja: una rosa in esubero per la Serie A

Chelsea, una rosa in esubero: da Lukaku a Sterling fino a Broja e non solo. Quante occasioni di mercato per la Serie A

Una rosa da oltre 40 giocatori, che sembra destinata ad ampliarsi. Una situazione che appare surreale, per un club che continua a spendere.

Perché Samuel Omorodion e Pedro Neto sono ormai ad un passo dal vestire la maglia del Chelsea, ma il club londinese deve necessariamente vendere. E tanti sono gli esuberi a cui sono interessati le squadre italiane. In primis Romelu Lukaku, grande sogno del Napoli. Il club partenopeo non vuole attendere Victor Osimhen e punta ad affondare il colpo quanto prima per il belga, lavorando anche al prestito.

Chelsea, una rosa di esuberi: da Sterling a Chalobah

Lukaku però non è l’unico nome in uscita dal Chelsea che può interessare alla Serie A. Perché tantissimi sono i profili che stanno seguendo con attenzione le società italiane.

In casa Juventus si è recentemente parlato di Raheem Sterling. L’inglese ha uno stipendio elevatissimo, ma sembra ai margini del progetto dei ‘Blues’. La Juve sta seguendo diversi profili per l’esterno offensivo e Sterling è uno dei nomi valutati. In pole ci sono altri nomi, come Galeno, con cui c’è già un accordo, ma anche come Nico Gonzalez, profilo che è al momento in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Sterling però è un nome che non va escluso.

Così come vanno certamente considerati, in ottica Serie A, anche altri nomi. Lukaku è un separato in casa nelle fila dei ‘Blues’ e con lui anche Trevoh Chalobah e Armando Broja. Il difensore e l’attaccante si stanno allenando a parte e sono sulla lista dei cedibili. Entrambi sono stati nomi in passato accostati al Milan. Entrambi hanno passaporto comunitario e dunque potrebbero essere tesserati dai rossoneri, che devono però fare i conti con le liste. Chalobah, in passato, è stato accostato anche all’Inter e complice il recente infortunio di de Vrij, il club nerazzurro potrebbe farci più di un pensiero. Pensiero che il Milan potrebbe rivolgere anche a Carney Chukwuemeka. Il centrocampista è da tempo nei radar di Moncada e, vista l’età, non rappresenterebbe un problema per le liste. Un innesto in più a centrocampo e un’occasione dell’ultim’ora che non è certamente da escludere. Mentre altri club di Serie A potrebbero bussare alla porta dei ‘Blues’ per Cesare Casadei. Il giovane centrocampista italiano è in cerca di un posto da titolare e diversi club di Serie A potrebbero offrirgli una maglia da titolare. Attenzione in questo senso soprattutto a Cagliari e Bologna.