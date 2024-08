La Juventus adesso passa all’incasso: cinque cessioni da oltre 21 milioni

La Juventus chiude il doppio colpo Nico Gonzalez-Conceicao e aspetta Koopmeiners alla Continassa. Intanto Giuntoli piazza sul mercato i giocatori in esubero

Sabato di fuoco per la Juventus, che in poche ore si è assicurata Nico Gonzalez e Conceicao che andranno a rinforzare le corsie offensive della squadra di Thiago Motta.

Dopo un lungo corteggiamento si chiude la telenovela sull’argentino della Fiorentina, che sbarca sotto la Mole per un’operazione da 32 milioni di euro (più bonus) tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, con le visite e firma fissate oggi. Lunedì sarà invece la giornata di Francisco Conceicao, prelevato dal Porto in prestito oneroso per 7 milioni più bonus. Adesso l’attenzione del Dt bianconero Giuntoli è concentrata per Koopmeiners, con la dirigenza della Continassa che punta a chiudere entro lunedì l’arrivo del gioiello dell’Atalanta per un assegno vicino ai 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, da Chiesa a Kostic: gli esuberi salutano la Continassa

Giuntoli non è sazio e non molla neanche la pista Sancho, che è in uscita dal Manchester United anche se a pesare nella trattativa per l’attaccante inglese è l’oneroso ingaggio da 12 milioni netti a stagione.

Fondamentale per il possibile colpo Sancho sarà la cessione di Chiesa, che si avvicina al Barcellona dopo gli ultimi contatti positivi tra le parti. Il nazionale azzurro potrebbe anche decidere di abbassare le pretese sull’ingaggio per favore la chiusura del sodalizio blaugrana, con la Juve che incasserebbe 13-14 milioni di euro per l’addio dell’ex Fiorentina. Intanto con i viola, dopo l’affare Nico Gonzalez, potrebbe andare in porto la cessione di Kostic in prestito con opzione di riscatto (diritto o obbligo) fissato a circa 7 milioni. In uscita restano inoltre Arthur, sul quale oltre alla Fiorentina c’è l’interesse di un club dall’Arabia Saudita, De Sciglio che è corteggiato dall’Empoli, mentre per Djalò si è fatto avanti lo Stoccarda per il prestito.