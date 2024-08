Rabiot da svincolato ancora in Serie A: deciso il futuro del centrocampista

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e ci sono ancora diversi svincolati ‘top’ per le squadre di Serie A

Ultimi giorni di trattative tra club, ma non solo: le società di Serie A possono pescare anche dalla lista degli svincolati per rinforzare le rispettive rosa.

Mancano circa dieci giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato e le società di Serie A sono impegnate nel definire le ultime trattative in entrata e in uscita per completare e puntellare i rispettivi organici con il campionato già iniziato. Sono diversi i colpi e gli addii ancora possibili, come quelli di Paulo Dybala e Federico Chiesa, rispettivamente in uscita da Roma e Juventus, ma tiene banco anche la vicenda relativa al futuro di Victor Osimhen, ormai sempre più ingarbugliato.

Al di là dei giocatori in entrata e in uscita c’è da tenere conto anche della possibilità per i club di ingaggiare calciatori svincolati: sfogliando il lungo elenco di giocatori senza contratto, infatti, spiccano diversi nomi di lusso, tra cui anche alcune recentissime conoscenze del calcio italiano, ovvero giocatori andati in scadenza di contratto con i rispettivi club al termine della passata stagione.

Calciomercato Serie A, Rabiot può tornare da svincolato

Tra i giocatori attualmente svincolati c’è anche Adrien Rabiot: il centrocampista francese è senza squadra dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus e in queste settimane è stato accostato a diversi club italiani e non solo.

Proprio il giocatore classe ’95 sarebbe il maggior indiziato a tornare in Serie A, seppur da svincolato: almeno è questo l’auspicio dei lettori di Calciomercato.it che hanno preso parte al nostro quotidiano sondaggio su Twitter.

Adrien Rabiot è stato scelto dal 40,2% dei votanti, in vantaggio di nove punti percentuale su Memphis Depay, attaccante olandese protagonista di un buon Europeo e svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Atletico Madrid. Ben più attardati il centravanti francese Anthony Martial, a spasso dopo l’ultima avventura in forza al Manchester United e il portiere polacco Wojciech Szczesny, il quale di recente ha rescisso il contratto che lo legava alla Juventus dopo essere stato trattato anche dal Monza.