Niente Inter: assist decisivo per la Juventus e Chiesa

Si scalda la trattativa per l’addio di Federico Chiesa alla Juventus: l’operazione che può sbloccare la cessione dell’attaccante della Nazionale

Il Barcellona guarda con attenzione nella nostra Serie A per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Flick.

Il sogno del club catalano è Rafael Leao, blindato però dal Milan anche per conto dell’Ad Furlani a precisa domanda sull’interesse del Barça. Il ‘Diavolo’ non ha intenzione di privarsi del suo diamante pregiato e allontana con forza una possibile partenza da Milanello in questi ultimi giorni del mercato estivo. Il Barcellona dovrà rassegnarsi sul portoghese, dopo aver mancato anche l’assalto al primo obiettivo e ovvero Nico Williams, che ha deciso di restare all’Athletic Bilbao dopo il grande Europeo vinto con la Spagna.

Calciomercato Juventus, la cessione di Faye avvicina Chiesa al Barcellona

La dirigenza del Barça sta esplorando così altri profili e un’opzione realistica e low cost rispetto a Leao e Nico Williams è rappresentata da Federico Chiesa.

Si è scaldata negli ultimi tempi la pista che porta all’attaccante della Nazionale italiana, esubero alla Juventus e da settimane ufficialmente sul mercato. Chiesa non rientra da tempi nei piani di Thiago Motta e i bianconeri stanno cercando una sistemazione per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero. L’ex Fiorentina ha dato la sua disponibilità al Barcellona, che adesso sta cercando l’incastro giusto per trovare l’intesa con la Juve. Stando al quotidiano ‘Sport’, il Barça avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 9 milioni di base fissa più altri 4 milioni di bonus per avvicinarsi alla richiesta da 15 milioni di euro della ‘Vecchia Signora’.

A favorire l’operazione potrebbero essere alcune cessioni da parte del Barcellona, tra cui la partenza di Mika Faye verso il Rennes. Il difensore giocherà nel club francese la prossima stagione, con i blaugrana che incasseranno circa 12 milioni più il 20% di un’eventuale rivendita. Faye era nel mirino anche dell’Inter, che viste le richieste del Barcellona ha preferito poi puntare sul Palacios per completare la difesa di Inzaghi.