Affare last minute della Juve: 20 milioni per il ‘pallino’ di Motta

Saranno otto giorni di fuoco per Giuntoli. Entro il gong di questo calciomercato estivo, previsto il 30 agosto a mezzanotte, il Football director della Juventus cercherà di regalare a Thiago Motta almeno altri tre-quattro acquisti, senza dimenticare le uscite. In primis quella di Chiesa. In entrata le priorità rimangono Koopmeiners e due esterni offensivi.

Ma la Juventus potrebbe piazzare anche un colpo in attacco. Stando a ‘L’Equipe’, un tentativo potrebbe venir fatto proprio allo scadere del mercato e per un calciatore che lo stesso Motta conosce molto bene. Parliamo di Arnaud Kalimuendo, 22enne franco-congolese un paio di stagioni fa vicinissimo all’approdo in Serie A.

Il classe 2002 ora al Rennes è particolarmente apprezzato dal tecnico bianconero, suo allenatore ai tempi delle giovanili del Paris Saint-Germain. Kalimuendo è una prima punta molto tecnica, brava nel dribbling e a giocare con la squadra. Potrebbe affiancare Vlahovic sia giocare come unico vertice avanzato, con appunto un trequartista e due ali in appoggio.

Juventus su Kalimuendo: dalla Francia, offerta di Giuntoli a fine mercato

Kalimuendo ha segnato 15 gol e fornito 5 assist nella scorsa stagione, la seconda con la maglia rossonera del Rennes, il quale lo ha pagato circa 20 milioni per strapparlo al PSG. Stando sempre a ‘L’Equipe’, Giuntoli potrebbe presentare una proposta verso la fine di questa finestra estiva, a patto che abbia ancora qualche soldo da spendere considerato che il 22enne non rappresenta una priorità. La valutazione dell’attaccante sarebbe proprio sui 20 milioni.

Kalimuendo è un ‘pallino’ di Motta, per cui la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo pure nel prossimo futuro, se non a gennaio nell’estate 2025.