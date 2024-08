Addio Milan: Leao vuole il Barcellona! Piano B dalla Juventus

Il Barcellona fa sul serio per Rafael Leao, dichiarato incedibile dal Milan. Nuovi sviluppi dalla Spagna sull’interesse dei catalani per la stella rossonera

Attenzione Milan: il Barcellona fa sul serio per Rafael Leao. Il portoghese torna al centro dei rumors di mercato e stavolta sono gli spagnoli a cercare il colpaccio.

Il Barça ha fallito nell’assalto a Nico Williams che ha deciso di restare all’Athletic Bilbao e ha virato le proprie attenzioni sul gioiello del Milan, che in passato era stato accostato al Paris Saint-Germain senza dimenticare i rumors sulle faraoniche offerte dall’Arabia Saudita. Il ‘Diavolo’ nelle scorse ore ha dichiarato incedibile il portoghese e fissato a 175 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria scaduta lo scorso 15 luglio, il prezzo per un’eventuale cessione del suo diamante pregiato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: contatti con il Milan per il colpo Leao. L’alternativa è Chiesa

Il Milan quindi non pensa all’addio di Leao e ha tutta l’intenzione di tenersi stretta la propria stella in questa parte finale del mercato estivo.

Il Barcellona però non molla e farebbe sul serio per portare il 25enne talento portoghese alla corte del nuovo allenatore Flick. Leao – stando a quanto rivelato dal ‘Chiringuito’ – avrebbe aperto alla destinazione e vorrebbe accasarsi nelle fila del sodalizio spagnolo. Barça e Milan perciò sarebbero già in contatto per trovare una soluzione e i blaugrana potrebbero permettersi l’operazione a livello economico, sia a livello di cartellino che di ingaggio.

L’affare resterebbe comunque molto complesso considerando le resistenze anche del Milan e per questo motivo il Barcellona avrebbe pronto il piano B che corrisponde al profilo di Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale è in uscita dalla Juventus dopo la rottura con il club bianconero e si è proposto nuovamente ai catalani negli ultimi giorni.