Dalla Serie A al Psg, addio al big: Napoli e Juve spiazzate

Il calciatore potrebbe lasciare la Serie A per trasferirsi sotto la Torre Eiffel. Un affare che darebbe vita ad un clamoroso effetto domino

L’Atalanta è sempre piĂą protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. I bergamaschi nelle ultime ore hanno messo le mani su Samardzic e Wesley, ma sono pronti ad acquistare anche un difensore centrale, con Kalulu, Becao e Danso che possono diventare delle idee sempre piĂą concrete.

Ma la squadra di Gian Piero Gasperini è chiaramente chiamata in causa anche per le possibili uscite. Ormai l’affare Koopmeiners è diventato un tormentone infinito. Giuntoli ha deciso di accontentare l’Atalanta, con un’offerta da 55 milioni di euro più bonus, che si avvicina ai 60 milioni di euro richiesti, ma con i bergamaschi, che non hanno certo bisogno di vendere, mai dare qualcosa per scontato. Quindi si attende per capire se la fumata bianca arriverà per davvero.

Anche perchĂ© nelle ultime ore è emersa la possibilitĂ di un’altra cessione davvero pesante, che cambierebbe totalmente l’attacco dell’Atalanta. Sì, perchĂ© secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, a bussare alla porta dei bergamaschi sarebbe stato il Psg, che avrebbe chiesto informazioni per Ademola Lookman. Il club parigino – come si può leggere – avrebbe fatto un sondaggio con l’entourage dell’attaccante, che ha avvisato l’Atalanta, ricevendo un’apertura all’eventuale trasferimento. Non si è parlato ancora di cifre, ma se la trattativa dovesse diventare concreta il Psg non faticherebbe ad accontentare il club lombardo. Ecco perchĂ© l’affare va seguito con attenzione.

Calciomercato Atalanta, via Lookman: Napoli e Juve osservano

A seguire la trattativa con interesse ci saranno anche altri club di Serie A, che di riflesso potrebbero essere coinvolte. Chiaramente può cambiare il mercato della Juventus. Un’eventuale cessione di Lookman potrebbe bloccare quella di Koopmeiners o spingere l’Atalanta a fare l’offerta giusta per Gonzalez della Fiorentina, che piace tanto proprio ai bianconeri.

Ma anche il Napoli e Antonio Conte stanno a guardare perché il Psg è chiaramente una delle piste più accreditate per Victor Osimhen. Il club azzurro rischia seriamente di ritrovarsi tra le mani un giocatore scontento, convinto di andar via. I francesi sono una possibilità concreta, dopo l’addio di Mbappe, ma un eventuale acquisto di Lookman rischierebbe di chiudere definitivamente le porte a tale ipotesi. Con il nigeriano ancora in rosa, provare ad acquistare Romelu Lukaku diventerebbe ancora più complicato.

E’ evidente dunque che l’addio di Lookman oltre a rappresentare una perdita per il calcio italiano, con l’ennesimo talento che lascia la Serie A, rappresenterebbe un problema per diverse squadre.