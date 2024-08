Milan, si sblocca la trattativa: “Grazie alla Juve e Koopmeiners”

La Juventus insiste e rilancia l’offerta per strappare Koopmeiners all’Atalanta: l’intreccio di mercato con il nuovo colpo del Milan

La Juventus prepara l’esordio in campionato di lunedì contro il neopromosso Como, ma c’è tanto ancora da fare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Tra esuberi in lista di sbarco (Chiesa il caso più eclatante) e volti nuovi la Juve cambierà pelle nelle seconda metà di agosto, con Teun Koopmeiners che rimane la priorità del Dt Giuntoli in entrata. La dirigenza della Continassa ha migliorato nelle ultime ore l’offerta per il centrocampista olandese, avvicinando i 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus richiesti dall’Atalanta per il via libera alla cessione. Di conseguenza gli orobici stanno lavorando sul sostituto di Koopmeiners e, oltre a Brescianini e O’Riley, anche Samardzic è finito sul taccuino della ‘Dea’ per supplire alla partenza dell’ex giocatore dell’Az Alkmaar.

Calciomercato Juventus, Fofana al Milan: era il piano B di Giuntoli

Koopmeiners è da mesi una priorità di Thiago Motta per il nuovo ciclo della Juventus, con Giuntoli che non ha mai mollato la presa e che adesso conta di chiudere con l’Atalanta per lo sbarco a Torino del giocatore.

Una trattativa complessa e difficile quella per il nazionale olandese, considerando le resistenze dei bergamaschi nonostante la ferma volontà di Koopmeiners di legarsi ai bianconeri e l’intesa raggiunta ormai da tempo dall’entourage del classe ’98 con la ‘Vecchia Signora’. Giuntoli nel corso di queste settimane aveva anche pensato a un piano B nel caso naufragassero le trattative con l’Atalanta, mettendo i bastoni tra le ruote al Milan per Fofana, che nelle prossime ore sarà in Italia per le visite mediche e la firma con il club rossonero.

A svelare l’intreccio di mercato è Paolo Paganini: “La Juventus sta per chiudere per Koopmeiners e non a caso si sblocca anche la trattativa Fofana-Milan. Perché, come mi era stato detto a Montecarlo, nonostante l’acquisto di Thuram c’era stato un rilancio di Giuntoli per Fofana”, sottolinea su ‘X’ il giornalista.