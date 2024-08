Juventus, nuovo incontro per Koopmeiners e doppio erede: ballano 100 milioni

La Juventus insiste per Koopmeiners, obiettivo dichiarato della dirigenza bianconero e del nuovo allenatore Thiago Motta

Continua la telenovela legata al futuro di Teun Koopmeiners, che da tempo ha scelto la Juventus e ha un accordo con il club bianconero.

Ancora però non c’è l’intesa tra la ‘Vecchia Signora’ e l’Atalanta, con il presidente Percassi e Gasperini che non hanno chiuso prima della finale di Supercoppa persa contro il Real Madrid a un eventuale reintegro in squadra del centrocampista olandese. Difficile però al momento pensare che lo strappo si possa ricucire, considerando la volontà di Koopmeiners e della Juve di legarsi in matrimonio per i prossimi cinque anni. Sul tavolo del sodalizio orobico c’è sempre la proposta da 50 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus da parte di Giuntoli e della dirigenza bianconera, che spinge per consegnare il giocatore all’estimatore Thiago Motta già nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, O’Riley e Brescianini sbloccano l’affare Koopmeiners con l’Atalanta

Improbabile che la Juventus riesca a chiudere prima dell’esordio in campionato di lunedì all’Allianz Stadium contro il Como, anche se le prossime ore saranno importanti per avvicinarsi alla chiusura dell’affare.

È atteso infatti un nuovo vertice tra l’Atalanta e la compagine bianconera per cercare di trovare la quadra e capire se gli orobici daranno il semaforo verde all’offerta di Giuntoli o se resteranno fermi sulla richiesta da almeno 60 milioni di euro complessivi. Oltre alla proposta economica della Juve, il club della famiglia Percassi vuole prima trovare un sostituto all’altezza per lo scacchiare di Gasperini. Erede individuato da diverse settimane in O’Riley, con i bergamaschi che presto rilanceranno dopo l’ultima offerta da 27 milioni di euro messo sul tavolo del Celtic per il nazionale danese. La formazione di Glasgow chiede circa 30 milioni e l’affare sembra ormai a un punto di svolta per l’arrivo in Serie A del centrocampista classe 2000 nato in Inghilterra.

Lo sbarco alla corte di Gasperini di O’Riley libererebbe così Koopmeiners, con l’Atalanta che oltre al giocatore in forza al Celtic chiuderà presto anche l’ingaggio di Brescianini (affare poco sotto i 15 milioni di euro) dopo il colpo di scena e il mancato approdo dell’ex Milan al Napoli.