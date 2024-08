Juventus e la bufera Chiesa: “Aspetta l’Inter, Vlahovic sarà il prossimo”

Pugno duro della Juve nei confronti di Federico Chiesa: l’attaccante della Nazionale praticamente fuori rosa in attesa di una sistemazione sul mercato

Federico Chiesa e la Juventus sono sempre più ai ferri corti e un’ulteriore conferma arriva dalla decisione del club bianconero di escluderlo dagli allenamenti con il resto della squadra.

L’ex Fiorentina si allenerà con gli altri giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta ed è a tutti gli effetti un esubero della ‘Vecchia Signora’. Al momento quindi il nazionale azzurro rimane alla Continassa da separato in casa, in attesa di una nuova sistemazione sul mercato. Naufragati da tempo i discorsi sul rinnovo di contratto in scadenza nell’estate 2025, Chiesa rischia di restare fermo un anno se non dovesse trovare un’altra squadra in grado di accontentare le richieste della Juve, che adesso lo valuta circa 15 milioni di euro. Spaccatura totale tra il giocatore e la società bianconera, con il classe ’97 che fin da subito non rientrava nelle grazie e nelle alchimie tattiche del neo allenatore Thiago Motta.

In Italia Roma e Milan restano alla finestra, anche se finora non hanno mosso passi concreti per Chiesa. Oltre alla Serie A, neanche dall’estero sono arrivate offerte allettanti per l’attaccante che ambisce a un club di alto profilo che disputi la Champions League. Intanto i tifosi si spaccano sui social sulla decisione della Juventus di mettere Chiesa praticamente fuori rosa e alcuni già lo vedono tra un anno a parametro zero con la casacca dell’Inter.

Sempre partendo dal presupposto che comunque non morirà di fame, per #Chiesa che si considera un fenomeno e come tale vuole essere pagato, deve essere abbastanza triste sapersi rifiutato dalla Juve e con pochi amici nello spogliatoio. Cioè c’è Szczesny e c’è Chiesa — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) August 15, 2024

#Chiesa fuori rosa è un lusso che ti puoi permettere solo se il 31 agosto è in un’altra squadra. A qualsiasi prezzo. Altrimenti è una follia 🔚 — Giovanni Capuano (@capuanogio) August 15, 2024

Tek ha dovuto rescindere . Rugnsi dopo aver rinnovato fuori rosa . Chiesa si è sentito messo da parte, voleva essere nel progetto . Fuori rosa e disprezzato da tutti .

Rabiot ha rifiutato cifre alte ora capsico perché

Vlahovic sarà il prossimo #juventus #chiesa — a. (@iamstrongx7) August 15, 2024

Ora, Chiesa è fuori rosa, l’Atalanta non ha accettato l’ultima offerta per Koopminers e Conceincao ha rifiutato la Juve perché l’offerta è troppo bassa, intano Kalulu riflette se venire alla #Juventus…un trionfo di #Giuntoli su tutta la linea #Calciomercato pic.twitter.com/JmufZHebws — Anton 🥇🤍🖤🐙🥷🇮🇹 (@MarNelant) August 15, 2024

Chiesa, se come pare, ha già un accordo con l’Inter è destinato a fare tribuna.

La Juventus si rispetta. — GC (@gianluca_cast) August 15, 2024

Chiesa sta facendo la fine che merita. Fatti suoi. Adesso un anno intero fuori e poi vediamo quanto di stipendio gli daranno. — Andrea Martino (@_Andystars_) August 16, 2024