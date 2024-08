Juventus, svolta Chiesa: pugno duro del club, decisione irrevocabile

La Juventus decide il futuro di Federico Chiesa: decisione definitiva da parte del club nei confronti del giocatore

Cambio di registro in casa Juventus per Federico Chiesa: il club si muove concretamente delineando il futuro dell’ex Fiorentina.

Si acuisce la rottura tra la Juventus e Federico Chiesa. Da tempo, ormai, il numero 7 bianconero è ai margini del progetto tecnico della società e del nuovo allenatore Thiago Motta. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e in queste ultime settimane di mercato il direttore tecnico Cristiano Giuntoli proverà a piazzarlo, cercando così di risolvere una intricata vicenda di mercato, con il classe ’97 accostato a diversi club in questa sessione estiva di calciomercato, dal Napoli alla Roma passando per Milan e Inter.

Ora, però, la rottura è totale: fino ad ora, infatti, Federico Chiesa aveva goduto di un trattamento esclusivo, ovvero si è allenato regolarmente con il resto del gruppo agli ordini di Thiago Motta, pur non facendo parte dei piani del club. Ora, invece, sarà messo fuori rosa: tradotto, si allenerà con gli esuberi, ovvero con quei calciatori in uscita che si allenano in orari differenti rispetto a quelli della prima squadra

Juventus, Chiesa fuori rosa: la decisione del club

Il timore della Juventus sarebbe rappresentato dalla possibilità che il giocatore lasci Torino tra meno di un anno a parametro zero, soprattutto in considerazione dell’importante investimento sostenuto quattro anni fa per prelevare Federico Chiesa dalla Fiorentina.

Insomma, la Juventus rischia di perdere senza incassare un euro un giocatore importante, reduce da due stagioni non semplici. L’intenzione della Vecchia Signora sarebbe quella di cedere immediatamente il giocatore, in modo da monetizzare un minimo la sua cessione. Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta, pare per questioni di natura tattica e non solo. Ad appesantire la vicenda c’è la vicenda relativa al contratto. Ora, inoltre, non sembrerebbero esserci più neanche i margini minimi per tentare la riconciliazione tra le parti con la vicenda che potrebbe andare incontro a una soluzione da qui a fine mercato. In caso contrario, Federico Chiesa correrebbe il rischio di vivere una stagione da separato in casa con la Juventus, dopo un anno già difficile e un’estate altrettanto complessa anche a causa del deludente rendimento con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti in occasione di Euro 2024.