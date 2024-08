“Giuntoli non ne ha mai parlato”: Juventus, gli esuberi diventano un ‘giallo’

Il silenzio di Giuntoli per gli esuberi della Juventus si scontra con le dichiarazioni esplicite di Thiago Motta e Scanavino

Partirà domani il campionato di Serie A 2024/2025, con la Juventus attesa al debutto lunedì sera in casa contro il Como. Una partita che Thiago Motta affronterà con la squadra ancora incompleta, anche se Giuntoli sta lavorando per consegnare i rinforzi attesi il prima possibile. Novità in vista nei prossimi giorni per Koopmeiners, così come per Nico Gonzalez, poi sarà la volta di andare a chiudere per un altro esterno d’attacco e per un difensore.

Fondamentali saranno a questo proposito anche le cessioni dei tanti esuberi che non rientrano nei piani del nuovo allenatore. Nomi anche ingombranti come Chiesa, per il quale non è mai tramontata la pista Roma: una lista dalla quale è in procinto di uscire McKennie che dovrebbe riaggregarsi al gruppo dopo un chiarimento con Thiago Motta.

Proprio il tema uscite è molto dibattuto in casa bianconera con l’allenatore che è stato molto chiaro sui giocatori che non rientrano nel suo progetto. Parole che fanno però nascere un piccolo ‘caso’ se paragonate al silenzio di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juventus, caso esuberi: “Giuntoli non ha mai parlato”

Proprio su questo tema è intervento il giornalista Mirko Nicolino su X, evidenziando un aspetto particolare dell’intera vicenda: il silenzio sui calciatori fuori dal progetto di Giuntoli.

Sul social il giornalista ha scritto: “Per dovere di cronaca, occorre sottolineare che Cristiano Giuntoli non ha mai parlato pubblicamente di “giocatori fuori progetto che devono andare via”. Lo hanno fatto l’allenatore (dopo l’amichevole col Brest) e il dg Scanavino (credo perché lo ha sentito dire all’allenatore ). Sicuri che il Football Director volesse tenere la stessa linea?”

Un interrogativo che potrebbe evidenziare una visione differente in seno al club bianconero sulla strategia da adottare sui calciatori in uscita.