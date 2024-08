Sancho-Juventus, nuovo colpo di scena: c’è lo scambio

Sul taccuino di Cristiano Giuntoli c’è anche la stella del Manchester United Jadon Sancho: ecco il nuovo scenario e lo scambio stellare

E’ una Juventus tutta da scoprire. Cambio allenatore, qualche innesto nuovo e qualche partenza dolorosa, come la rescissione di Szczesny che dava tantissimo allo spogliatoi in termini di carisma e presenza.

Giuntoli in queste settimane sta lavorando sia sul fronte dell’entrate, che in quello delle uscite. Sul tavolo delle discussioni il futuro di Federico Chiesa, che per il club bianconero è considerato un esubero. La Roma è sulle tracce dell’esterno della Nazionale e la Juventus avrebbe individuato alcuni sostituti, come Jadon Sancho.

24 anni e una carriera ancora tutta da scrivere. E’ sbocciato presto, forse troppo. Si è fatto conoscere ed apprezzare al Borussia Dortmund, poi il passaggio al Manchester United che è stato piuttosto deludente. In tre anni non ha davvero mai lasciato il segno. E l’ultimo semestre lo ha trascorso nuovamente a Dortmund, in quella che considera casa, tramite un trasferimento in prestito. Al ritorno ai Red Devils, è stato chiaramente messo sul mercato. Purtroppo per la Juventus, però, la concorrenza è spietata e attualmente è in piedi una possibile trattativa di scambio davvero stellare, che vede il PSG protagonista.

Sancho, beffa Juventus: c’è il PSG

Stando a quanto riportato dal giornalista francese Romain Collet-Gaudin, il Paris Saint-Germain e il Manchester United sono entrati in contatto per intavolare una trattativa importante, che prevede lo scambio dei cartellini di due calciatori.

I Red Devils vogliono lasciar partire Sancho per alleggerire il loro monte ingaggio, ma allo stesso tempo non rinuncerebbero all’ingresso di un altro calciatore talentuoso da inserire nella rosa di Ten Hag. Il PSG vorrebbe acquistare l’ex attaccante del Borussia Dortmund, attraverso l’inserimento di una contropartita nell’affare come Manuel Ugarte, classe 2001, inserito in rosa appena l’anno scorso.

Siamo solo all’inizio di questa possibile operazione. La società parigina valuta chiaramente l’uruguaiano di più del calciatore inglese, che nelle ultime stagioni è calato di rendimento. Se dovesse andare in porto l’affare, chiaramente la Juventus dovrà virare su altri esterni. In particolare, nel taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche Francisco Conceição del Porto. Al momento, il club portoghese reputa il suo talento 21enne indispensabile.