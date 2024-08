Roma, addio Dybala: il sostituto dalla Serie A

La scelta è stata presa. Non sembrano davvero esserci dubbi in merito al possibile sostituto di Paulo Dybala

Sono ore caldissime per il possibile addio di Paulo Dybala alla Roma. Come vi abbiamo raccontato, il club ha comunicato al giocatore un’offerta scritta dall’Arabia Saudita da 100 milioni di euro in quattro anni.

I giallorossi spingono affinché l’argentino lasci la Capitale, ma l’ex Juventus non è ancora totalmente convinto di dire addio al calcio che conta, per trasferirsi all’Al-Qadsiah, squadra che in estate ha già messo le mani su giocatori importanti come Nandez, Aubameyang e Nacho.

Nelle scorse ore la Roma ha incontrato gli intermediari del club arabo e l’agente dell’argentino per provare a raggiungere un’intesa. Dybala, però, come detto, ci sta ancora pensando. La priorità resta la Roma, consapevole del fatto che un trasferimento in Arabia potrebbe chiudergli definitivamente le porte della Nazionale argentina.

Calciomercato Roma, dopo Dybala: la scelta dei tifosi

La Roma nel frattempo è chiamata, chiaramente, a trovare un sostituto dell’ex Juventus. In queste ore è tornato di moda il nome di Boga ,che potrebbe così far ritorno in Italia dopo l’esperienza al Sassuolo e all’Atalanta.

Un’ipotesi questa, che però non entusiasma il popolo di X, chiamato a votare il sondaggio di Calciomercato.it. La redazione ha chiesto ai propri utenti su chi la Roma dovrebbe puntare qualora Dybala lasciasse la Capitale. L’opzione Boga ha raccolto solo il 18,4%. La più più votata è stata, così, quella relativa a Federico Chiesa. Per l’attaccante della Juventus il 48,7%. Una vittoria schiacciante per l’attuale giocatore della Juventus, che tanto piace a Daniele De Rossi. Raccolgono ancora meno voti Riquelme (15,1%) e Coman (17,8%)