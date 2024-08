Il Napoli cancella Rudi Garcia: Conte boccia il mercato, ecco l’ultima cessione

Antonio Conte ha praticamente bocciato l’intera gestione della passata stagione: un altro ‘figlio’ di Garcia saluta Napoli

E rivoluzione sia. Antonio Conte sta praticamente facendo terra bruciata. Ha posto veto su diversi elementi, come Anguissa, Lobotka e Di Lorenzo: non si sarebbero mossi. Ha blindato Kvaratskhelia e forse si sarebbe incatenato ai cancelli di Castel Volturno se il Napoli non gli avesse dato garanzie a riguardo. Un po’ come per Spalletti con Koulibaly.

Allo stesso tempo, bisogna “eliminare alcune scorie”, riprendendo le parole del mister. E infatti l’operazione pulizia è cominciata, seppur un po’ in ritardo. Degli oltre 25 giocatori in rosa, Antonio Conte vuole tagliare diversi elementi, in particolare tutti gli acquisti della passata stagione, che sono stati dei veri e propri flop. Una bocciatura completa alla passata gestione Meluso-Rudi Garcia.

Napoli, adieu Garcia: ceduti o quasi i tre acquisti dell’ex tecnico

Terminato il ritiro di Dimaro, il Napoli ha lasciato partire Ostigard e Lindstrom. Quest’ultimo fu acquistato nella scorsa estate e doveva rappresentare un colpo importante per la società. Purtroppo, il danese non è mai riuscito a dimostrare il suo valore, né con Garcia che l’ha voluto, né con gli altri due allenatori avuti nel corso della stagione.

Ora Lindstrom è in Premier League e al suo debutto con l’Everton ha subito siglato una magnifica rete su punizione. Resterà in Inghilterra in prestito per un anno e poi l’Everton potrà decidere di riscattarlo per circa 22 milioni di euro.

Oltre all’ex Eintracht, il Napoli sta lavorando per la cessione di altri due giocatori acquistati nella passata estate. Il primo è Cajuste, promesso sposo al Brentford fino a qualche ora fa. Il suo trasferimento è saltato per problemi fisici riscontrati durante le visite mediche, ma resta la volontà di mandarlo via in prestito con la formula dell’obbligo di riscatto a 12 milioni di euro.

Infine, come riporta la direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta, anche Natan lascerà Napoli per andare a giocare in Spagna al Betis. Acquistato da Meluso nella passata estate per 10 milioni, il giocatore andrà via in prestito per un anno per un solo milione, poi il club spagnolo potrà riscattarlo al termine della stagione per circa 9-10 milioni.

#Natan saluta il #Napoli: c’è l’accordo con il #Betis per 1 milione di prestito e diritto di riscatto a circa 9-10 milioni#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 13, 2024

Insomma, Antonio Conte ha bocciato i colpi della scorsa stagione – senza contare che il Napoli ha preferito puntare su Caprile secondo portiere, anziché riscattare Gollini – e viene così definitivamente cancellata ogni traccia del calcio di Garcia. Una parentesi nera della gestione di Aurelio De Laurentiis