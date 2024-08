“È fuori questione”: c’è il no alla Juventus, Giuntoli è avvisato

Giuntoli incassa un altro no e per la Juventus si complica l’affare: la risposta è inequivocabile, è fuori questione

Corsa contro il tempo per la Juventus. Il campionato alle porte spinge Giuntoli a premere sull’acceleratore per cessioni e acquisti, in modo da consegnare a Thiago Motta la squadra più completa possibile. Per questo sono diversi i rinforzi che servono all’allenatore ex Bologna: si parte da un difensore, dopo che è saltato Todibo, si passa a Koopmeiners e si arriva a due esterni offensivi.

Proprio l’attacco è forse il reparto dove c’è urgenza di intervenire e la dirigenza bianconera sta intensificando gli sforzi. Nico Gonzalez è il calciatore più vicino, con il domino che coinvolge anche Genoa e Fiorentina che potrebbe partire presto, ma ci sono anche le piste che portano in Portogallo. Per Galeno c’è già un’intesa di massima con il calciatore e si lavora per quella con il Porto che è pronto a concedere uno sconto rispetto alla richiesta iniziale. Sempre con i lusitani c’è in ballo anche il nome di Conceicao, figlio d’arte, attualmente fermo per infortunio dopo aver rimediato un problema muscolare prima della finale di Supercoppa portoghese.

Calciomercato Juventus, il Porto non fa sconti per Conceicao

Francisco Conceicao è uno dei nomi accostati alla Juventus per rinforzare il reparto offensivo che ha bisogno di ali per innescare Vlahovic.

Come raccontato da Calciomercato.it però, il Porto non ha intenzione di concedere sconti o dare il via libere a formule creative come prestito con diritto/obbligo di riscatto. Una posizione confermata anche da O Jogo che oggi smonta l’ipotesi di un’operazione in prestito, definendo questa formula “fuori questione”. Il Porto, infatti, non ha intenzione di cedere Conceicao se non per proposte davvero importanti, pari al valore della clausola (45 milioni). Inoltre sul calciatore ci sono anche altre big come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Chelsea, un altro fattore che favorisce la posizione dei portoghesi.