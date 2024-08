Juventus, nuova beffa per Giuntoli: gli sfugge un altro colpo

La Juventus alla ricerca di rinforzi sul mercato, ma la strada si fa in salita per Giuntoli: rischia di sfumare un altro obiettivo

Todibo è uscito definitivamente dai radar della Juventus, con la firma con il West Ham. Il difensore era un obiettivo che i bianconeri seguivano da tempo, ma che purtroppo non si è concretizzato. Il mercato in entrata dei torinesi sta subendo dei vistosi rallentamenti, in maniera vincolata alle uscite che latitano. In ogni caso, Giuntoli sta provando a regalare rinforzi a Thiago Motta, in vista dell’avvio di campionato che si avvicina, con una rosa che attualmente sarebbe piuttosto carente di alternative. Ma un altro profilo seguito da vicino potrebbe sfumare.

Abbiamo raccontato, su Calciomercato.it, di come la Juventus stia seguendo la pista Lenglet. Il difensore di proprietà del Barcellona, però, potrebbe rimanere in Spagna, anche se non ai blaugrana. Sul ‘Mundo Deportivo’ si apprende che in questo momento per il francese ex Tottenham le piste più calde sarebbero il Villarreal e l’Atletico Madrid. In entrambi i casi, la formula che si sta valutando sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. La Juventus, se interessata, è chiamata a rispondere e ad accelerare quanto prima.