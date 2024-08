Juventus, Giuntoli nella bufera: gli errori non finiscono

Ancora polemiche sulla Juventus e su Giuntoli, il dirigente bianconero finisce clamorosamente sotto accusa: il motivo

La Juventus scalda i motori e prova ad accelerare sul mercato, in una situazione che la vede dover provare a chiudere quanto prima una lunga serie di acquisti e cessioni. Agenda piena per il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che dovrà piazzare gli esuberi e contemporaneamente provare a mettere le mani sui rinforzi richiesti da Thiago Motta.

C’è da stringere i tempi per Koopmeiners, di cui nel frattempo è stata sancita la rottura con l’Atalanta, e nel frattempo in attacco si spinge per almeno uno tra Galeno e Nico Gonzalez. Ma l’operato complessivo di Giuntoli, per adesso, non convince proprio tutti i commentatori nel panorama calcistico.

Su di lui si esprime in maniera fortemente critica il giornalista ‘Rai’ Mario Mattioli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha tracciato un bilancio non lusinghiero dell’esperienza torinese del dirigente, fin qui. “Andrò controcorrente, ma credo che fino ad adesso Giuntoli alla Juventus non abbia dimostrato nulla, anzi abbia commesso errori su errori – ha spiegato – Non ha portato nessun contributo alla causa, il suo miglior acquisto è stato Weah. Lo aspettavamo come il Messia, ma per gli acquisti che ha fatto finora bastava uno qualunque”.