Caccia al riscatto per la Juventus: scelto il colpo a zero

La Juventus deve accelerare sul mercato, bianconeri che possono provare il colpo a parametro zero: scelta fatta

Juventus al centro del dibattito, sul mercato, in queste ore come non mai prima d’ora in questa sessione. Bianconeri al lavoro su tanti tavoli contemporaneamente, arrivano buone e cattive notizie per il club piemontese. Se da un lato si prova a stringere per Koopmeiners, dall’altro è stato registrato l’addio a Todibo che andrà al West Ham. La rivoluzione sognata da Thiago Motta ha ancora davanti a sé molti tasselli per essere completata, ma per la Juve può esserci modo di rimediare.

Su Calciomercato.it, abbiamo parlato della trattativa per Lenglet per la Juventus, ma per i votati del sondaggio proposto da ‘Ti Amo Calciomercato’ su ‘X’ l’ipotesi più calda può diventare per i bianconeri Mats Hummels, a parametro zero, per rinforzare la difesa. Nome, quello del tedesco, votato dal 40,8% dei partecipanti. Alle sue spalle, gli altri nomi proposti, piuttosto staccati, come quelli di Hato, Kiwior e dello stesso Lenglet, che finisce ultimo nel nostro sondaggio.