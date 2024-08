“Tra poco Conte scoppia”: c’è già aria di addio col Napoli

Antonio Conte e il Napoli, situazione già tesa: azzurri in ritardo sul mercato e il tecnico pugliese non è contento

Ci si avvicina all’inizio del campionato, ma per diverse squadre la situazione è ancora quella dei lavori in corso in stato non particolarmente avanzato. Discorso valido per tanti in Serie A e sicuramente per il Napoli, che è ancora piuttosto indietro quanto ad affinamento dei meccanismi di gioco in allenamento ma soprattutto sul mercato, dove dopo i primi rinforzi difensivi di inizio luglio più nulla si è mosso.

Il mercato in entrata non si sblocca, dovendo risolversi prima tante situazioni in uscita. Su Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto in casa azzurra, con la cessione di Osimhen a tenere banco ma anche gli addii di Mario Rui e altri. Sarà soprattutto l’addio del nigeriano, nel momento in cui si verificherà, a dare il via libera ai partenopei per i vari acquisti, Lukaku in testa. E’ però un Napoli che dovrà cambiare diversi volti, anche Meret che sembra vicino all’addio, dopo essere stato inizialmente confermato. E Conte non sembra per niente contento della piega che stanno prendendo le cose. Nella sua ideale tabella di marcia, probabilmente, pensava di essere molto più avanti.

Napoli, da Conte arriva già l’ultimatum a De Laurentiis

Per il tecnico pugliese, serve una decisa accelerazione sul mercato e ci sarebbe già stato, stando a quanto si vocifera a Napoli, una sorta di ultimatum al presidente De Laurentiis per chiudere quanto prima tre acquisti, oltre a Lukaku che nei suoi pensieri dovrà prendere il posto di Osimhen.

Fosse per Conte, punterebbe su questi tre nomi: Hermoso, Gilmour e Chiesa, ossia un centrale roccioso e d’esperienza, un centrocampista di garra e d’assalto e un esterno di tanta gamba. Scenari tutti da valutare, nel momento in cui le richieste dell’ex Ct non dovessero essere accontentate.

Situazione delicata confermata anche dalle dichiarazioni a ‘Radio Radio’ dell’opinionista Furio Focolari, che ha spiegato: “Il Napoli è il più grande punto interrogativo della stagione. Se non fosse che non ha le coppe, lo vedrei male: ha un sacco di problemi. Noi stiamo sottovalutando una cosa: se la situazione va avanti così, Conte scoppia. Non so quanto sopporterà ancora la storia che Osimhen c’è ma non c’è e che Lukaku si sta ancora allenando da solo”.