Rivoluzione Napoli, anche Meret ai saluti: costi e dettagli dell’addio | CM.IT

Riflessioni su Alex Meret, che può improvvisamente lasciare il Napoli prima dell’inizio della stagione: i dettagli sulla cessione.

A pochissimi giorni dall’inizio della stagione, è rivoluzione in casa Napoli. Anche Alex Meret può lasciare la formazione azzurra.

Le riflessioni arrivano a seguito del match perso con il Girona, dove l’estremo difensore è stato protagonista in negativo. Un primo KO che sicuramente non mina le certezze del gruppo, costruite nell’arco di queste settimane di ritiro. Tuttavia, per il gioco che vuole impostare Antonio Conte c’è bisogno di un portiere che abbia sicurezza nelle giocate con i piedi.

Nel frattempo, alcuni club hanno chiesto informazioni per Alex Meret. E il Napoli, come per qualsiasi altro tesserato, non reputa il calciatore incedibile. Allo stesso tempo, Manna si guarda in giro e cerca opzioni fattibili per sostituire il numero uno partenopeo.

Addio Meret: le cifre della cessione. E quella idea Szczesny…

Alex Meret accettò l’avventura Napoli nel 2018, assieme ad un altro portiere proveniente dall’Udinese – Karnezis – e che poi sarebbe entrato nell’affare Osimhen.

Il club azzurro acquistò i due portieri per una cifra totale di 27,5 milioni. Meret fu valutato oltre venti milioni, e ora dopo sei stagioni, potrebbe lasciare il gruppo che l’ha reso campione d’Italia. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la sua valutazione diminuisce a circa 15 milioni. Il Napoli per sostituire il suo portiere titolare avrebbe anche Caprile, confermatissimo nella rosa dopo i due ritiri.

Occasioni sul mercato ce ne sono. Può tornare di moda il nome di Keylor Navas, seguito di recente dal Monza. Già in passato il Napoli avrebbe voluto sostituire Meret per Navas. Era poco prima di iniziare la stagione che avrebbe portato allo Scudetto. In quel caso, però, sia la trattativa per ingaggiare il costaricano, sia quella per cedere Alex non andarono in porto. Ma dalla Serie A si libera anche Szczesny, portiere in esubero della Juventus che ha deciso di puntare su Di Gregorio.

Per Meret si tratterebbe di un addio un po’ a sorpresa. Alla prima conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte confermò la sua stima su Alex, facendo intendere che sarebbe stato titolare per tutta la stagione. In pochi giorni dal rientro dalle vacanze del numero uno azzurro le cose sono decisamente cambiate.